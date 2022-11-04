«Это творческий оазис»: Детская школа искусств Менделеевска отпраздновала свое 55-летие

В Детской школе искусств Менделеевска состоялся масштабный концерт, приуроченный к 55-летнему юбилею учебного заведения. Разножанровые номера в течение двух часов увлекали собравшихся в мир песенного, танцевального и театрального искусства.

Под девизом «Мир искусства и добра» на сцене выступали восходящие звезды сцены вместе со своими педагогами. К ним присоединились и выпускники, которые сегодня транслируют свои таланты в других городах страны.

«От школы я в полнейшем восторге. Я не видела подобного даже у нас в Казани. Здесь, в этих красивейших стенах, хранятся прекрасные музыкальные традиции. Эта школа – удивительное явление Менделеевска», – поделилась впечатлениями гостья – народная артистка РФ и РТ Зиля Сунгатуллина.

О стенах школ Сунгатуллина заговорила неслучайно – буквально четыре года назад здесь был проведен капитальный ремонт. Директор ДШИ Алия Абрамова подчеркнула, что это значимое событие в жизни учебного заведения. Педагоги с удовольствием идут на работу, а ученики готовы набираться знаний и исполнительского опыта.

«Менделеевская школа искусств – это какой-то творческий оазис. Мы окунулись в настоящую красоту интеллигентной культуры дворянства, аристократизма, великой татарской, марийской, русской и другой культуры. Я очень рад, что главы регионов и педагоги в таких школах сохраняют культурный код республики», – поделился мнением генеральный продюсер фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», заслуженный деятель искусств республик Татарстан и Крым Дмитрий Туманов.

Сегодня в школе работает 31 педагог и занимаются более 500 детей со всего района. От имени главы района Радмира Беляева руководитель райисполкома Роберт Искандаров и начальник Управления культуры Екатерина Шигапова вручили преподавателям благодарственные письма и почетные грамоты.