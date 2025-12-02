news_header_top
«Это тренерские игроки» - Леонид Слуцкий оценил уровень футболистов «Балтики»

Фото: Салават Камалетдинов, "Татар-Информ"

Экс-главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эфире на ютуб-канале «Это футбол, брат» оценил выступление футболистов «Балтики» в текущем сезоне РПЛ.

«Меня впечатляет, что в "Балтике" футболисты, которые вчера играли в ФНЛ-2, настолько встроены в систему, что выглядят органично. Мы часто любим восхвалять или принижать какого-то игрока. Сейчас мы восхваляем игроков "Балтики", а на самом деле это тренерские игроки. Как у Бердыева были игроки, которые играли только при нем. Поэтому мы должны убрать свой оптимизм, что эти игроки должны переходить в топ-клубы. Я уверен, что они хороши именно внутри принципов», – сказал Слуцкий.

После 17 туров «Балтика» идет пятой в чемпионате России по футболу. Отставание команды Андрея Талалаева от первого места («Краснодар») составляет пять очков.

#леонид слуцкий
