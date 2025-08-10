«Это тренерская проблема». Эксперт - о поражении «Спартака» от «Локомотива»

Фото: spartak.com

Футбольный эксперт, бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился мыслями о поражении «красно-белых» от «Локомотива» (2:4) в матче 4-го тура Российской Премьер-лиги, а также неудачном начале сезона для команды Станковича.

«Тренерская ли это проблема? А чья еще? Конечно, тренерская. В каждой игре «Спартак» больше владеет мячом, но за этим результата нет. Для меня удивительна одна вещь: сейчас для каждой линии есть свой тренер. А футболисты все равно ничего не умеют…» – заявил Ловчев в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка в четырех турах. В последних трех играх «Спартак» потерпел два поражения и одну игру сыграл вничью. В следующем туре «Спартак» встретится с «Зенитом». Матч состоится 16 августа.