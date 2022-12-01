«Портал в искусство»: в Буинске открылся виртуальный концертный зал по нацпроекту

В детской школе искусств Буинска открылся виртуальный концертный зал. Он был создан благодаря национальному проекту «Культура». Кадрами в телеграм-канале поделился глава района Ранис Камартдинов.

Он напомнил, что виртуальные площадки по нацпроекту сегодня открываются по всей России. Только в Татарстане до конца года заработают четыре «портала в искусство».

«Главная цель таких площадок — предоставить доступ к прямым трансляциям выступлений лучших филармонических коллективов планеты. И теперь такая возможность есть у каждого жителя Буинского района», — написал Ранис Камартдинов и пригласил всех буинцев на новую культурную площадку.

На создание четырех объектов в республике из федерального бюджета в 2022 году направлено 3,1 млн рублей. Основная часть денег уходит на покупку современного музыкального и проекционного оборудования.

Площадки для создания виртуальных концертных залов определялись на всероссийском отборе. Всего Департаментом информационного и цифрового развития были рассмотрены 364 заявки от учреждений культуры из 75 регионов России.