«Это только начало»: в Нижнекамске завершили строительство этиленового комплекса ЭП-600

На нижнекамском предприятии СИБУРа завершено строительство нефтехимического комплекса ЭП-600. Это крупнейший проект по созданию новых мощностей в современной истории нефтегазохимии Татарстана и один из ключевых для отрасли в масштабах всей страны.





«Мы хотели создать не просто производственный объект, а настоящий центр инноваций»

Инвестиции в проект составили около 200 млрд рублей. Производство уже работает в пусконаладочном режиме, на него подано сырье и ожидается получение первой продукции. Окончание строительства вдвое увеличило мощности «Нижнекамскнефтехима» по производству этилена и его производных. При этом впервые в российской нефтехимии пусконаладочные работы на проекте такого масштаба выполняются с помощью собственной экспертизы – без поддержки зарубежных заводов изготовителей.

Этиленовый комплекс представляет собой технологические установки, высота которых сравнима с небоскребами. Около 70 тыс. датчиков, соединенные в единую сеть, обеспечивают автоматизацию всех процессов. Объектом управляет команда всего из чуть более 320 человек. При этом обеспечен высочайший уровень контроля и снижения экологического воздействия.

«Мы хотели создать не просто производственный объект, а настоящий центр инноваций», – подчеркнул генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.

Завершали реализацию проекта исключительно российскими силами. Это стало вызовом для команды инженеров, подрядчиков и поставщиков. Заместитель генерального директора по капитальному строительству Петр Орлов рассказал, что запуск проходил без помощи зарубежных заводов и лицензиаров. Более 20 подрядчиков и экспертов СИБУРа провели «холодную наладку». Они наглядно показали, что Россия способна справляться с проектами такого уровня самостоятельно.

«Проекты создания производств в Западной Сибири, в Приволжском округе – они в предыдущие годы реализовывались при поддержке лицензиаров и вендоров. Сегодня в Нижнекамске мы впервые проходим этот этап самостоятельно. Это связано с внешними санкциями, которые ввели так называемые западные партнеры. Но мы уже научились жить в такой реальности», – отметил председатель правления и генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов.

По его словам, помощь оказали и иные машиностроительные отрасли: производители АСУТП, компрессорного оборудования и другие. Также в работе были задействованы все службы самого СИБУРа.

«За последние 15 лет мы не просто инвестировали более полутора триллионов рублей в создание новых мощностей, а наработали еще и уникальную внутреннюю компетенцию. В итоге сегодня нашей экспертизы достаточно, чтобы уверенно проходить пусковые операции самостоятельно. И к этому причастны не только нижнекамцы, а в том числе сотрудники «Казаньоргсинтеза», «Томскнефтехима», «ЗапСибНефтехима» и даже Амурского газохимического комплекса — мы рассчитываем, что через полтора года он также будет запускаться. Вот в этом и есть сила СИБУРа: мы объединяем усилия сотрудников всех предприятий для реализации ключевых проектов», – добавил Карисалов.

Экологическая безопасность – один из ключевых приоритетов проекта

Особое внимание было уделено сырью. Сырьем для установки является прямогонный бензин, производимый предприятиями нефтеперерабатывающей отрасли Татарстана. Ежегодный объем его потребления превысит 1,8 млн тонн.

«Это не просто снижение расходов. Это вклад в региональную экономику и полная локализация процессов», – пояснил директор ЭП-600 Ленар Нагимуллин.

Экологическая безопасность – один из ключевых приоритетов проекта. Объем отходов на тонну этилена составляет всего 1,5 килограмма, что в четыре раза ниже европейских стандартов. Система водоснабжения здесь полностью замкнутая, а бездымный факел стал одной из уникальных технологий, примененных на заводе. В целом на природоохранные решения было направлено более 5 млрд рублей.

«Мы понимаем, что успех промышленности невозможен без заботы об окружающей среде. Поэтому каждая наша установка проектируется с учетом максимального сокращения экологического воздействия», – добавил Нагимуллин.

В связке с новым этиленником СИБУР реализует целый комплекс проектов, направленных на импортозамещение широко востребованных современных синтетических материалов, в том числе полистирола, АБС-пластиков. Также на основе продукции ЭП-600 начнет работу первое в России производство гексена – специального компонента, который является незаменимым для создания сложных марок полиэтилена с улучшенными свойствами. Уникальная для страны установка для его производства уже строится в Нижнекамске на базе собственной технологии компании и начнет работу в 2025 году. Общая стоимость реализуемых СИБУРом проектов развития нефтегазохимии в Татарстане превышает 500 млрд рублей.

Повышение самообеспеченности России современными синтетическими материалами создаст потенциал для дальнейшего импортозамещения конечных изделий в широком спектре отраслей, включая строительство, медицину, транспорт, сельское хозяйство и другие. Продукция нового олефинового комплекса даст возможность делать в России больше долговечных труб, надежных дорог, экологичных шин и теплоизоляционных материалов.

«Это первый нефтегазохимический проект подобного масштаба в Татарстане со времен Советского Союза»

ЭП-600 стал драйвером экономического роста в Татарстане. В проекте принимали участие более 239 татарстанских поставщиков и подрядчиков. Они не только выполняли строительно-монтажные работы, но и поставляли материалы, оборудование и занимались наладкой сложнейших систем. Это дало компаниям новый опыт и возможность выйти на более высокий уровень.

«Это первый нефтегазохимический проект подобного масштаба в Татарстане со времен Советского Союза. ЭП-600 удвоит мощности производства этилена в Нижнекамске. Татарстан — это регион, где добывается значительное количество нефти. Фактически мы добавляем следующие переделы нашим партнерам, которые занимаются нефтедобычей и нефтепереработкой. Удваивая объем своего сырья, мы даем им возможность перерабатывать порядка 2 миллионов тонн нефтепродуктов практически на месте добычи, создавая продукты с высокой добавленной стоимостью», – сказал Карисалов.

Показательно, что продукция нового комплекса станет основой для производства современных синтетических материалов, таких как полистирол и АБС-пластики. Также впервые в России будет запущено производство гексена – компонента для сложных марок полиэтилена. Это не только закрывает потребности внутреннего рынка, но и открывает двери для экспорта высокотехнологичной продукции.

«Тренд на замену традиционных материалов из металла, стекла и бумаги на современные синтетические материалы не теряет актуальность. За последние годы мы вывели на рынок десятки новых марок и успешно импортозаместили большой ассортимент готовой продукции, которая ранее ввозилась в Россию», – сообщил Карисалов.

Гендиректор СИБУРа добавил, что за 2023 год потребление полимеров в России выросло без малого на 10%. При этом все еще остается значительный потенциал для роста – почти вдвое, если сравнивать с развитыми экономиками.

«Есть ниши, в которых применение наших решений позволяет продлевать срок службы предметов, придавать им совершенно новые потребительские свойства. Поэтому через комплексное сотрудничество нашей науки и прикладных разработок, усилия наших инженеров и технологов, а также партнерство с клиентами будем и дальше развивать спрос, способствовать технологическому прогрессу в смежных отраслях», – отметил он.

СИБУР планирует запустить производство металлоценового полиэтилена, этилбензола и стирола. Благодаря этому Татарстан станет центром нефтехимической отрасли не только России, но и Восточной Европы.

«ЭП-600 – это только начало. Мы создаем цепочки, которые обеспечат производство продукции с высокой добавленной стоимостью, от надежных труб до экологичных шин», – заключил Фаляхов.

Совокупный объем инвестиций СИБУРа в строительство и модернизацию нефтегазохимических мощностей за предыдущие 15 лет превысил 1,5 триллиона рублей, в том числе в Волжском кластере превысит 0,6 трлн рублей. С учетом других географий в инвестиционном портфеле компании находятся проекты более чем на 1,7 трлн рублей с горизонтом ввода в эксплуатацию в 2027-2028 годах. В настоящее время более половины EBITDA компании обеспечивается работой производств, запущенных около 10 лет назад и менее. По данным исследования Высшей школы экономики, с учетом всей длины цепочки производств конечных изделий из современных синтетических материалов СИБУР поддерживает в общей сложности более 700 тысяч рабочих мест в российской экономике.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»