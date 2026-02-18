«Это тест на человека»: режиссер Богданов раскрыл детали кастинга фильма «Красавица»

Фото: предоставлено пресс-службой кинотеатра «Киномакс-IMAX» / Марк Асфандияров

Режиссер Антон Богданов на премьерном показе фильма «Красавица» в Казани раскрыл детали кастинга и поделился историей создания сценария и персонажей.

Первоначальный вариант, по словам Богданова, был слишком наивным, почти сказочным.

«Бегемотиха Красавица представляла себя какой-то фантазийной африканской принцессой. Но мне важно было уйти от этого. В центре – блокадный Ленинград, зоосад и люди, которые его спасали. От первоначального сценария осталась только линия контуженного матроса, который слышит речи бегемота», – объяснил режиссер.

Работа над сценарием шла долго и кропотливо. Богданов рассказал, что в итоге написал историю сам: «Если ты собираешься снимать кино, ты должен свой материал прожить. Я выходил на площадку без разрезки сценария – знал его наизусть».

Особое внимание уделили исторической достоверности. «Мы очень плотно работали с архивариусами зоосада, с музеем блокады Ленинграда, с военным консультантом», – подчеркнул режиссер.

Отдельно он остановился на работе с актерами. По его словам, сначала многие отказались от ролей.

«Сначала все отказались – Сухоруков, Пересильд, Милославская. Только Иван Добронравов согласился сразу. Я звонил каждому, объяснял, переписывал сцены, дописывал роли. И в результате уговорил всех, чему очень рад», – уточнил режиссер.

Так, по словам Богданова, Юлия Пересильд, прочитав сценарий, рыдала два дня и боялась, что не справится с ролью. Тем не менее режиссеру удалось убедить актрису, и в итоге, как отмечали коллеги, она стала «мамой» для всей съемочной группы.

Почти все персонажи в фильме имеют реальных прототипов. «Персонаж Сухорукова Мартын Иванович – это заместитель гендиректора Ленинградского зоосада Соколов. Тогда генеральный уехал с животными в эвакуацию в Казань, а заместитель остался в Ленинграде», – пояснил Богданов.

Поведал режиссер и о работе с Виктором Сухоруковым: «Он сначала не хотел сниматься в военной истории. А потом воодушевился так, что ездил по зоопаркам и похудел на 15 килограммов. На площадке он был как ребенок: боялся брать тигренка, а потом взял – и всё получилось с первого дубля».

Создатель фильма сделал акцент на том, что история получилась не о войне, а о человеческом выборе.

«Это тест на человека. Каждый зритель может поставить себя на место разных персонажей и подумать, как бы поступил он. Если бы я был Иваном, как бы поступил? Если бы был Славой? У каждого персонажа есть двоякое развитие, каждый выбирает свой путь, а зритель уже решит, правильный он или нет», – заключил режиссер.

Фото: предоставлено пресс-службой кинотеатра «Киномакс-IMAX» / Марк Асфандияров.

Видео: Чулпан Шакирова / «Татар-информ».