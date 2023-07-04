Боец из Алексеевского района рассказал, почему отказался от брони

Глава Алексеевского района Сергей Демидов провел встречу с участниками СВО, прибывшими домой в отпуск. Мероприятие прошло в неформальной обстановке – за завтраком его участники обсудили текущую обстановку на передовой, поделились своими впечатлениями и семейными делами.

Муниципалитет продолжает помогать семьям мобилизованных, поэтому все вопросы, касающиеся помощи родственникам бойцов, были услышаны и приняты в работу. В конце встречи глава района поблагодарил присутствующих за верность Родине и вручил каждому подарок.

На встрече присутствовал Виталий, который в свое время отказался воспользоваться бронью и воюет на передовой. В отпуске боец все свое свободное время посвящает семье, а в завершение отдыха решил навестить коллег – коллектив асфальтобетонного завода «Алексеевскдорстроя».

Начальник завода Фанис Кабиров с теплотой встретил бойца и проводил его на рабочее место.

«Виталий работает у нас уже 16-й год. Начинал с должности помощника оператора и постепенно дослужился до асфальтобетонщика-варильщика. Парень он умный, за время работы показал себя как настоящий профессионал своего дела. <...> Мы рады, что он нашел время для встречи с нами, с нетерпением ждем его возвращения на работу живым и здоровым», – заметил он.

Заняв свое рабочее место, Виталий быстро вспомнил все, что нужно делать, и меньше чем за четверть часа асфальтная смесь была загружена в машину и отправлена по месту требования.

«Поначалу было совсем непривычно, – рассказывает он о службе. – Справляться с трудностями мне помогает мое спортивное прошлое. Всю жизнь я занимаюсь спортом, мое первое образование педагогическое».

Виталий рассказал, что во время службы завел личный дневник. Когда спецоперация закончится, он планирует написать документальную книгу, посвященную происходящим событиям, товарищам, мирным жителям и вере, которая помогала бойцам в самых сложных ситуациях.

Так, вспомнил боец, однажды ему пришлось увидеть разрушение храма, в который попало несколько снарядов ВСУ.

«Он стал „красной тряпкой“ для наших противников. Вся территория храма была разрушена под натиском артиллерийских залпов. Но монахини не покидают свое место и продолжают молиться. Именно тогда я и понял: мы боремся с настоящими нацистами оружием, а священнослужители помогают нам верой и молитвами. Там мне подарили нательный крест, который теперь всегда на мне и книгу на старославянском языке», — вспоминает Виталий.

Он полагает, что у человека есть два вида чувств: бытовые и высшие. Первые обеспечивают человеку комфорт, поэтому те, кто руководствуется только ими, вряд ли поймут солдат, которые сейчас находятся на СВО и защищают Родину. Ведь именно там человеку открывается истинный смысл того, что сейчас происходит во всем мире, происходит переоценка ценностей человека и формируются истинные моральные устои.

«Много раз думал, правильно ли я поступил, отказавшись от брони. Когда я разговариваю со своей семьей, вижу, как плачет моя жена, начинаю сомневаться в правильности своего выбора. Но когда я нахожусь там, в зоне СВО, принимаю участие в боевых действиях и вижу все, что там происходит, то сразу же перестаю сомневаться и понимаю, что сделал правильный выбор», – заключил он.

Материал предоставлен Еленой Ахманаевой