«Говорят, ниши освобождаются, но как их заполнить?»: бизнес Татарстана просит поддержки

Развитию малого и среднего бизнеса в Татарстане мешает ориентированность государства на сырьевую экономику и отток населения с сельских территорий. Меры поддержки предпринимателей сегодня обсудили на круглом столе в Общественной палате Татарстана.

В Общественной палате РТ обсудили меры поддержки предпринимателей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Меры есть, но слабые»

Открывая заседание, заместитель председателя Общественной палаты Мунир Гафиятуллин отметил, что введенные против России санкции создают для предпринимателей хорошие предпосылки для дальнейшего развития. «Возникают серьезные возможности, чтобы найти новые ниши, открыть новые производства, воплотить новые идеи», – заявил он.

Основные проблемы во взаимодействии власти с ассоциациями бизнес-сообществ малого и среднего предпринимательства обозначил вице-президент Академии наук Татарстана Вадим Хоменко. Он напомнил, что в республике действуют меры поддержки МСБ, но их необходимо усилить.

Среди традиционных мер поддержки малого и среднего бизнеса Хоменко назвал льготные налоги, кредитование, компенсацию рисков и потерь, субсидирование проектов и снижение административного воздействия. «Меры есть, но слабые. Мы даже не определили положительную динамику докризисного периода, например, 2021 год. Не было динамики. Меры и до этого были слабые», – сказал он.

Мунир Гафиятуллин: «Возникают серьезные возможности, чтобы найти новые ниши, открыть новые производства» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вице-президент Академии наук добавил, что важно развивать «нетрадиционные меры поддержки». По его словам, государство должно стимулировать совместную работу крупного и малого бизнеса через систему ассоциаций малых и средних предприятий. Кроме того, необходимы квоты для малого бизнеса в системе крупных торговых сетей, создание кооперационных объединений малых и средних предпринимателей, предусматривающих взаимное финансирование, производство и сбыт продукции.

«Здесь важны льготная аренда и государственные закупки. Госзакупки – важнейший рычаг управления экономикой. Мы его недооцениваем», – убежден докладчик.

Вадим Хоменко: «Госзакупки – важнейший рычаг управления экономикой. Мы его недооцениваем» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это не судьба России, а судьба сырьевой экономики»

Вадим Хоменко рассказал об успешных практиках поддержки предпринимателей зарубежных стран. Он заметил, что в США специально создана администрация малого бизнеса. Эта структура из бюджета получает средства на финансовую поддержку МСБ. «Причем не только на подъем, но и для выхода на мировой рынок», – подчеркнул вице-президент Академии наук.

В Германии, по его словам, создана финансовая группа, которая на 80% принадлежит правительству этой страны. «Государство предоставляет финансовые ресурсы коммерческим кредитным организациям, кредитующим малые предприятия для микрофинансирования малого бизнеса. Для этого создана финансовая группа. Она предоставляет льготные кредиты», – отметил докладчик.

Хоменко сообщил, что в развитых странах доля малых и средний предприятий в ВВП составляет не менее 50%, в отдельных случаях – 60-70%. «В общем количестве зарегистрированных предприятий удельный вес малых и средних предприятий достигает 95-98%, в совокупной численности занятых – 60-80%. А в России составляет 30%. Все европейские страны вышли за цифру 50%. И положительной динамики в этом отношении я не вижу», – констатировал он.

По мнению вице-президента Академии наук, упор на крупные компании в России проявляется во всех сферах Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Но это не судьба России, а судьба сырьевой экономики, потому что ее основа – крупный бизнес. Сырьевые компании монополизированы. Через них идет управление экономикой. Есть и другие модели, но у нас они не прижились», – добавил вице-президент Академии наук.

Он заявил, что упор на крупные компании в России проявляется во всех сферах. «Даже сейчас, на момент разработки в республике программы научно-технологического развития, основа – это университеты. И там создаются стартапы. А где система самостоятельных малых организаций? То есть забываем даже здесь. И недооцениваем. И теперь наши проблемы – пандемия, санкции, снижение реальных доходов населения. Говорят, что ниши освобождаются, но как их заполнить, учитывая падение реальных доходов населения?» – продолжил Хоменко.

«За 20 лет опустело 4,6 района, то есть остались без людей»

Для решения проблем представителей малого и среднего бизнеса в районах Татарстана необходима обратная связь от предпринимателей, убеждена сопредседатель Общественного совета АНО «Центр общественных процедур “Бизнес против коррупции”» Гульнара Сергеева.

Гульнара Сергеева: «Не каждый предприниматель на селе может донести проблемы, которые возникают» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Общаясь с предпринимателями, я слышу, что именно в районах нет такой структуры, которая бы собирала информацию у бизнеса, чтобы доводить ее до власти. Тех, кто занимается проблемами предпринимательства, много. Но не каждый предприниматель на селе может донести проблемы, которые возникают», – сказала она.

В связи с этим Сергеева предложила участникам круглого стола собирать все проблемные вопросы, которые поднимают предприниматели в районах по разным направлениям, а затем систематизировать их и передавать руководству республики.

Председатель Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ Камияр Байтемиров добавил, что малые формы хозяйствования должны быть в приоритете у государства. «Есть проблемные вопросы, о которых нужно задуматься. За 20 лет из сельской местности выбыло более 100 тыс. человек. И продолжает выбывать. Если взять расчеты по количеству жителей в сельской местности, то за 20 лет опустело 4,6 района, то есть остались без людей», – отметил он.

Камияр Байтемиров: «За 20 лет из сельской местности выбыло более 100 тыс. человек. И продолжает выбывать» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам Байтемирова, в настоящее время в селах не хватает специалистов, в том числе из-за того, что студенты, завершив обучение в вузах, не возвращаются туда работать. «Мы должны сохранить сельские территории, люди должны там чувствовать себя защищенными. Вместе с Минсельхозпродом мы сейчас ведем работу. Они знают, что есть проблемы», – подчеркнул он.

Вице-президент Академии наук Татарстана Вадим Хоменко согласился с тем, что необходимо удержать население в сельской местности, а для этого нужно создать там рабочие места. Например, сельчан можно задействовать в переработке сельхозпродукции, оказании сервисных услуг.