«Это страховка здоровья»: врачи о том, почему стоит выбрать соцпакет

Соцпакет – это бесплатные для льготника лекарства и медицинские изделия, причем не только по основному заболеванию, по которому, к примеру, имеется инвалидность, но и по любому другому

Фото: Рамиль Гали / Татар-информ

Тысяча с небольшим в месяц или дорогие лекарства?

До 1 октября льготники Татарстана могут выбрать денежную выплату или социальный пакет. Врачи уверены – выбрав второй вариант, люди смогут обезопасить себя от непомерных трат на лекарства.

Соцпакет – это бесплатные для льготника лекарства и медицинские изделия, причем не только по основному заболеванию, по которому, к примеру, имеется инвалидность, но и по любому другому. Сумма, на которую покупаются препараты, в случае необходимости, не ограничена. Помимо лекарств в соцпакет входит льготный проезд на транспорте и санаторно-курортное лечение.

Право на социальный пакет имеют федеральные льготники – это участники войн и боевых действий, инвалиды всех групп, в том числе дети, участники блокады Ленинграда.

«От этого выбора зависит спокойствие пациента, нередко, его жизнь, а также спокойствие и здоровье окружающих его близких. Мы понимаем, когда в семье есть пациент с тяжелым заболеванием, все его родственники и близкие оказываются вовлечены в эту проблему», – рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

Фарида Яркаева: «На сегодня цифра отказников составляет 60,1%. За последние десять лет эта цифра уменьшилась с 73%» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Из года в год количество льготников в Татарстане, которые выбирают социальный пакет вместо денежной компенсации, растет. К слову, компенсация в этом году составляет чуть больше 1200 рублей.

«На сегодня цифра отказников составляет 60,1%. За последние десять лет эта цифра уменьшилась с 73%. Но эта цифра никак не может устроить медиков, ведь за каждой десятой процента стоят человеческие судьбы. Однако снижение налицо. Будем надеяться, что люди сделают свой правильный выбор», – подчеркнула замминистра.

Хорошо, если препараты стоят 500 — 600 рублей, но нередки случаи, когда требуются лекарства стоимостью в миллионы рублей.

Дорогостоящее лечение необходимо, к примеру, при онкологии Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На компенсацию ни один препарат от онкологии не купишь»

Дорогостоящее лечение необходимо, к примеру, при онкологии. Безусловно, лечение в больнице совершенно бесплатное для всех россиян, но чаще всего после выписки необходимо поддерживающее лечение, которое может стоить довольно дорого.

«Могу сказать, что на те компенсационные выплаты, которые предлагаются в рамках отказа от набора социальных услуг, ни одного онкологического препарата приобрести невозможно. Стоимость лечения очень дорогая, но эти препараты дают свои эффекты на длительно текущее хроническое онкологическое заболевание», – объяснил главный внештатный онколог Минздрава РТ Эдуард Нагуманов.

Эдуард Нагуманов: «В Татарстане стоят на учете порядка 122 тысяч онкологических пациентов. Из них право на набор социальных услуг имеет порядка 55 тысяч человек» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

К сожалению, рак имеет свойство возвращаться, несмотря на все усилия врачей. И когда случится рецидив, потребуются большие траты. Человек, который уже получил инвалидность ранее и выбрал соцпакет, будет защищен от покупки дорогих поддерживающих лекарств.

«В Татарстане стоят на учете порядка 122 тысяч онкологических пациентов. Из них право на набор социальных услуг имеет порядка 55 тысяч человек, из этого числа 63% сохранили этот набор, то есть, в случае необходимости они будут получать лекарственную терапию в рамках федеральной льготы. А вот 37% отказались – сделали неправильный страховой выбор», – подчеркнул Эдуард Нагуманов.

Онколог подчеркнул, что из этих 37% отказавшихся от соцпакета каждый третий в течение года приходит с рецидивом.

С сахарным диабетом в Татарстане сегодня живут 140 тысяч человек, из них 94% – больны диабетом второго типа Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Диабет в любой момент может перерасти в инсулинозависимый

С сахарным диабетом в Татарстане сегодня живут 140 тысяч человек, из них 94% – больны диабетом второго типа, когда инъекции инсулина не требуются.

Главный эндокринолог Минздрава Татарстана, заведующая эндокринологическим отделением Республиканской клинической больницы Луиза Бареева отметила, что инсулинозависимые татарстанцы, то есть, те, кто болен первым типом диабета, от соцпакета не отказываются, ведь их жизнь зависит от препарата, который им дают бесплатно по этому социальному пакету.

Луиза Бареева: «Может наступить период – он у всех разный – когда клетки поджелудочной железы потихоньку отказываются вырабатывать инсулин, и человек, который долгое время получал таблетированные препараты, становится инсулинозависимым» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

При этом важно понимать, что и второй тип не лечится одной диетой, таким больным необходимо принимать лекарства.

«И все равно может наступить период – он у всех разный – когда клетки поджелудочной железы потихоньку отказываются вырабатывать инсулин, и человек, который долгое время получал таблетированные препараты, становится инсулинозависимым», – подчеркнула врач.

К сожалению, нередки случаи, когда в больницу привозят больного, врачи видят экстренную необходимость в переводе его на инсулин, но пациент противится, объясняя это тем, что отказался от соцпакета, а самостоятельно покупать инсулин не может. Безусловно, врачи объясняют им, что инсулин в их случае жизненно необходим. Медики подчеркивают, гораздо правильнее от соцпакета не отказываться.

Татьяна Гурьянова: «Тяжелые психические расстройства требуют постоянной поддерживающей терапии, иногда даже пожизненной. Поэтому длительная и грамотная терапия, которую получает пациент, – это профилактика обострений и повторных госпитализаций» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сделать одну инъекцию и не попасть в стационар с расстройством психики

Ежегодно в Татарстане заболевают психическими расстройствами порядка 9 тысяч человек. На данный момент более 75 тысяч человек наблюдаются амбулаторно у психиатра, из них более 36 тысяч страдают хроническими, тяжелыми, часто обостряющимися заболеваниями. Это именно та группа, которых признают инвалидами, как правило второй группы.

«К сожалению, из числа тех, кто имеет право на льготные лекарственные препараты, 59% отказываются от федеральной льготы. Эти тяжелые психические расстройства требуют постоянной поддерживающей терапии, иногда даже пожизненной. Поэтому длительная и грамотная терапия, которую получает пациент, – это профилактика обострений и повторных госпитализаций», – объяснила главный внештатный психиатр Минздрава Татарстана, заместитель главного врача Республиканской клинической психиатрической больницы им. В.М. Бехтерева Татьяна Гурьянова.

По словам врача, по льготе выдаются самые современные лекарственные препараты, иногда с пролонгированным действием и удобным приемом. К примеру, один укол в месяц позволяет многим пациентам спокойно жить, работать и учиться.

Татьяна Гурьянова подчеркнула, что пациентам с расстройствами психики лучше сделать выбор в пользу здоровья и не отказываться от соцпакета.

Фарида Яркаева напомнила, что если в прошлые годы льготник вручную выбирал соцпакет, то сейчас ему никуда обращаться не нужно – произойдет автоматическое продление. Если же до 2024 года человек выбирал денежную компенсацию, то сейчас для выбора соцпакета ему нужно обратиться в Пенсионный фонд России. И сделать это следует до 1 октября.