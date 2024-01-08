«Это стабильность»: в Татарстане продолжают собирать подписи в поддержку Путина

В Татарстане продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатуры действующего главы государства Владимира Путина на предстоящих выборах Президента РФ. Помочь российскому лидеру выдвинуться на следующий срок можно в крупных торговых центрах Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска и Зеленодольска.

Так, сегодня в Казани волонтеры избирательного штаба установили стойку в торговом центре «Горки Парк». В первые же минуты к ним выстроилась очередь из желающих поддержать действующего главу России.

Выразить поддержку нынешнему главе государства своей подписью захотели люди различных сфер деятельности: от представителей бизнеса до работников культурной сферы. Так, директор КЦ «Сайдаш» Артур Мингазов вместе с женой, доцентом казанского музыкального колледжа Луизой Мингазовой, рассказали, что работники сферы культуры получают огромную господдержку.

«Строятся и ремонтируются дома, дворцы и центры культуры. Есть возможности для детей, молодежи, людей старшего поколения. И конечно же, мы свои голоса отдаем в поддержку Владимира Владимировича», – в один голос заявили супруги.

Предприниматель из Татарстана Алексей Желудков, пришедший поддержать Путина, также говорит об оказываемой поддержке, но уже в области бизнеса.

«Я подписался за нашего Президента, потому что это стабильность. На своем опыте могу сказать, что очень много делается для современного бизнеса: грантовые поддержки, федеральные и региональные программы, производственная кооперация и социальные контракты», – поделился своим мнением он.

Поставить свою подпись пришел еще один предприниматель – генеральный директор компании СТЭТ Камиль Сибгатуллин. Он считает, что только Путин может выдержать санкционный натиск, который идет от западных стран.

«И только он может удержать наше предпринимательство как вид деятельности на хорошем счету», – добавил Сибгатуллин.

Напомним, что для регистрации кандидата на должность Президента России необходимо собрать 300 тыс. подписей, которые будут переданы в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. При этом от Татарстана, как и от каждого другого региона, может быть передано не более 7,5 тыс. подписей.

Сбор преимущественно организован в крупных торговых центрах Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска и Зеленодольска.