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Общество 28 февраля 2023 16:40

«Это стабильность работы»: Минниханов потребовал повысить качество питания на заводах

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Внеплановые проверки столовых 47 крупных промышленных предприятий республики провели сотрудники Управления Роспотребнадзора по РТ в конце 2022 года по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Те или иные нарушения были выявлены во всех столовых, сообщила руководитель ведомства Марина Патяшина на коллегии Минпромторга РТ.

«Нарушения были выявлены во всех столовых, при этом 93% – это текущие нарушения, а 7% – грубые. Поведено около 2 тыс. исследований. В целом процент нестандартных проб не превышал уровень среднереспубликанских показателей. Но есть отдельные столовые, на которые нужно обратить пристальное внимание. По результатам проверок составлено 69 протоколов на общую сумму около 1 млн рублей, деятельность двух столовых была приостановлена», – сказала Патяшина.

Рустам Минниханов обратил внимание участников коллегии, что качество питания на промпредприятиях республики имеет очень важное значение.

«На эти вопросы будем обращать внимание. Обращаюсь к руководителям предприятий. Эти вопросы мы должны ставить во главу угла и заботится о наших людях», – заявил Минниханов.

«Мы способны обеспечить качественное здоровое питание людей. Это здоровье этих людей, это стабильность работы ваших предприятий», – заключил Раис Татарстана.

#экономика #питание
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