«Это сплотит наших бойцов»: в пункте сбора мобилизованных обучают самбо

Мобилизованные татарстанцы продолжают совершенствовать свои навыки. Помимо того, что каждый день они проходят боевую подготовку на учебном полигоне, где учатся стрельбам, в пункте сбора на базе «Казань Экспо» для них открыли курсы самбо.

Тренировки организованы Министерством спорта РТ совместно с Федерацией самбо РТ по инициативе депутата Госдумы России Ильи Вольфсона.

«Все занятия будут проходить в свободное от подготовки на учебном полигоне время. Мобилизованных мы разделили на две группы – на тех, кто уже имеет подготовку, и на новичков. Наша задача состоит в том, чтобы подготовить этих ребят, научить постоять за себя, защититься. Ведь не всегда все может закончиться стрельбами, где-то им могут пригодиться и навыки самбо», – исполнительный директор Федерации самбо РТ Альберт Валиуллов.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Изучение новых приемов и совершенствование навыков, повышение выносливости – занятия будут проводить опытные тренеры казанской спортивной школы «Батыр». Тренировки должны пройти все мобилизованные, которые находятся в пункте сбора.

Первое занятие прошло уже сегодня и в нем поучаствовали десятки бойцов. Делясь впечатлениями, ребята отметили высокий профессионализм тренеров и их внимательность к каждому бойцу.

«Вообще, если говорить в целом, то, какими ребята приехали в пункт сбора вначале, и то, какие они сейчас, – сильно отличаются. Стали чувствовать себя гораздо увереннее», – рассказал командир взвода Фаяз.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Он добавил, что тренировки самбо, помимо совершенствования навыков, учат работе в команде бойцов.

«Это повышает боевой дух, идет притирка друг к другу. Без этого в армии будет непросто. Ребята должны знать и понимать друг друга», – добавил мобилизованный татарстанец.