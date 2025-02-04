«Это – спасенные жизни»: в Казани начались соревнования по пожарно-спасательному спорту

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в здании учебно-тренировочного комплекса МЧС по РТ состоялась торжественная церемония открытия всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту. В открытии «Кубка Премьер-министра Республики Татарстан» принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Пожарно-спасательный спорт действительно носит прикладной характер. Он направлен на совершенствование навыков огнеборцев, их умение действовать в экстремальных ситуациях. Только хорошо подготовленный специалист способен выйти победителем из схватки с огнем. А это – спасенные человеческие жизни. Кроме того, эти яркие состязания способствуют популяризации здорового образа жизни среди детей и молодежи, формируют выносливость и силу духа настоящих и будущих сотрудников МЧС», – рассказал Алексей Песошин.

Алексей Песошин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Команды прибыли в тренировочный комплекс еще задолго до открытия соревнований. Участники состязания настраивались, разминались и делали растяжку. В соревнованиях принимает участие 21 команда из разных уголков страны.

«Я уже участвовал в этих соревнованиях год назад. Это были мои первые выездные соревнования за всю карьеру. Приятно вернуться обратно. Очень нравится Казань сама по себе», – рассказал капитан юношеской команды Санкт-Петербурга Кирилл Новиков.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Соревнования будут длиться три дня. Сегодня после торжественного открытия началось первое состязание – стометровка. Участники должны перепрыгнуть через забор, пробежать по тонкому мосту с рукавом в руках, а после подключить его на ходу и побежать дальше.

«Начинается очень долгий сезон. С этих соревнований будет подготовка к чемпионату мира, который будет в сентябре в Саудовской Аравии. Сегодняшние фавориты – многократный чемпион из Санкт-Петербург, там в составе много участников сборной страны: заслуженные мастера спорта и мастера спорта международного класса», – рассказал Главный судья соревнований Олег Романчев.