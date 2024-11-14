«Это современная неинфекционная эпидемия»: В Казани прошел форум, посвященный диабету

В Казани прошел XI республиканский форум, посвященный Всемирному дню борьбы с диабетом, который состоялся в культурно-досуговом комплексе имени В.И. Ленина.

Мероприятие было организовано Диабетической ассоциацией Татарстана при поддержке Минздрава РТ и местного отделения партии «Единая Россия».

Форум объединил медицинских специалистов, пациентов с диабетом, представителей фармкомпаний и государственных структур. Программа форума включила демонстрацию видеоматериалов, лекции о новейших методиках диагностики, лечения и профилактики диабета, а также выставку медицинской продукции. Для гостей была организована бесплатная проверка уровня глюкозы и холестерина в крови, а также консультации эндокринологов.

Фото: Пресс-служба реготделения партии «Единая Россия»

Заместитель Председателя Госсовета РТ по социальной политике, первый заместитель секретаря Казанского местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Воронова отметила важность участия местного отделения в таком событии и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество. Она подчеркнула, что необходимо способствовать снижению распространенности диабета и повышению информированности населения о данном заболевании.

Руководитель Диабетической ассоциации РТ Рашит Байдамшин также подчеркнул, что контроль над диабетом зависит не только от медицинской помощи, но и от образа жизни.

Отдельное внимание на форуме было уделено осложнениям сахарного диабета.

«Мы придаем очень большое значение таким встречам, потому что сахарный диабет – современная неинфекционная эпидемия. Каждые десять лет в мире этим недугом заболевают 10 миллионов человек. Согласно мнению ученых, больных скрытыми формами диабета – в два раза больше», – рассказала замминистра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева.

Согласно её информации, на 2023 год в Татарстане было зарегистрировано около 140 тысяч пациентов с этим заболеванием, среди которых примерно полторы тысячи — дети. При этом диабет второго типа диагностируется у более чем 94% больных. Международное медицинское сообщество указало, что число людей с сахарным диабетом в мире превысило 800 миллионов.

Главный врач Городской клинической больницы №12 Казани Рамиль Ахметов заверил, что при раннем обнаружении, правильном лечении, соблюдении диеты и здоровом образе жизни болезнь не станет препятствием для активной и долгой жизни.

Ежегодно 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Эта дата была учреждена в 1991 году Международной диабетической федерацией и ВОЗ для привлечения внимания мирового сообщества к росту числа заболевших сахарным диабетом.