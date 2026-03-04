«Это совместный прожитый опыт в команде»: татарстанцы готовятся к новому сезону «Зарницы»

В Татарстане идет подготовка к третьему сезону всероссийской военно-патриотической игры с применением цифровых технологий «Зарница 2.0». Об этом на пресс-конференции в агентстве «Татар-информ» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Тимур Сулейманов.

По его словам, «Зарница» – это не просто проект или мероприятие, а форма педагогической и воспитательной работы, которая объединяет поколения. «Эту игру придумали задолго до нас, и многие поколения детей, подростков, а затем уже взрослых любили её, потому что это всегда объединение, дружба и вызов самому себе», – подчеркнул он.

«Зарница 2.0» получила новое прочтение с учётом цифровых технологий и интересов современного поколения. Игра направлена не только на военно-патриотическое воспитание, но и на формирование командного духа, ответственности, здорового образа жизни, взаимовыручки и дружбы.

По словам Сулейманова, игра охватывает разные возрастные группы. Для младших участников предусмотрены спортивные игры, для старших – тактические соревнования на местности, обучение выживанию в экстремальных условиях и другие образовательные программы.

«Десять лет назад по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова Зарница ПФО была возрождена. С развитием юнармейского движения и появлением движения «Первые» игра стала важным проектом, который объединяет органы власти и общественные структуры», – отметил он.

Сулейманов добавил, что в прошлом году в «Зарнице» приняли участие более 105 тыс. детей и подростков, которые выступали на школьном, муниципальном, зональном и республиканском уровнях. Лучшие команды представляли Татарстан на окружном этапе в Оренбурге и на федеральном уровне в Волгограде.

Он выделил десять ключевых аспектов игры, объясняющих её ценность для детей: командная работа, участие в организации, навыки действий в стрессовых ситуациях, оказание первой медицинской помощи, самооборона, чувство сопричастности, изучение истории страны, формирование интересов к профессиям и лидерским качествам, навыки кибербезопасности, воспитание ценностного отношения к достижениям науки, культуры и спорта.

Этапы «Зарницы 2.0» в 2026 году:

заявочная и информационная кампания (регистрация на сайте): февраль – март 2026 года;

проведение игры в субъектах РФ (отборочный, муниципальный, зональный и региональный этапы): февраль – июнь 2026 года;

проведение окружного этапа для старшей возрастной категории (окружные сборы): июнь – август 2026 года;

проведение финала: август – сентябрь 2026 года.

На пресс-конференции также присутствовала Зарина Мустафина из команды «Пираньи» Лаишевского района – призер окружного этапа игры, которая вместе с ребятами достойно представила Татарстан на федеральном уровне.