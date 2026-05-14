«Это случилось только благодаря команде». Митчелл Миллер — о хет-трике в финале Кубка Гагарина

Фото: ak-bars.ru

Защитник казанского «Ак Барса» Митчелл Миллер оформил хет-трик во втором матче финальной серии Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива» (5:1, счёт в серии 1-1). 24-летний американец стал первым игроком в истории КХЛ, которому удалось забросить три шайбы именно в финале плей-офф. После матча Миллер поделился впечатлениями с клубной пресс-службой.

Говоря о своём достижении, защитник в первую очередь поблагодарил партнёров.

«Это случилось только благодаря команде», — подчеркнул Миллер, не став приписывать заслуги исключительно себе. Также он отметил важность этой победы после неудачи в первом финальном матче (1:3). «После первого матча нам было важно сравнять серию, забрать тут игру перед поездкой домой. Надеюсь, что и там будет две победы», — заявил автор хет-трика, настраивая команду на продолжение борьбы.

Отвечая на вопрос о том, стал ли этот матч лучшим для «Ак Барса» в текущем плей-офф, Миллер призвал не сравнивать игры, но высоко оценил коллективные действия.

«Каждая игра отличается. Играли всей командой сегодня. И нападение, и защита — одно удовольствие было на это смотреть», — признался он. Защитник также рассказал, какие выводы команда сделала после поражения в стартовом матче серии. «Первые три серии мы играли отлично, а вот „Локомотив“ — чуть другая команда. Они не прощают ошибок, поэтому нам нельзя отходить от своего плана, где-то сыграть построже или попроще. Нужно побеждать», — подчеркнул Миллер.

Следующие два матча между соперниками пройдут в Казани 15 и 17 мая.