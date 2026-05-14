news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 14 мая 2026 10:27

«Это случилось только благодаря команде». Митчелл Миллер — о хет-трике в финале Кубка Гагарина

Читайте нас в
Телеграм
«Это случилось только благодаря команде». Митчелл Миллер — о хет-трике в финале Кубка Гагарина
Фото: ak-bars.ru

Защитник казанского «Ак Барса» Митчелл Миллер оформил хет-трик во втором матче финальной серии Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива» (5:1, счёт в серии 1-1). 24-летний американец стал первым игроком в истории КХЛ, которому удалось забросить три шайбы именно в финале плей-офф. После матча Миллер поделился впечатлениями с клубной пресс-службой.

Говоря о своём достижении, защитник в первую очередь поблагодарил партнёров.

«Это случилось только благодаря команде», — подчеркнул Миллер, не став приписывать заслуги исключительно себе. Также он отметил важность этой победы после неудачи в первом финальном матче (1:3). «После первого матча нам было важно сравнять серию, забрать тут игру перед поездкой домой. Надеюсь, что и там будет две победы», — заявил автор хет-трика, настраивая команду на продолжение борьбы.

Отвечая на вопрос о том, стал ли этот матч лучшим для «Ак Барса» в текущем плей-офф, Миллер призвал не сравнивать игры, но высоко оценил коллективные действия.

«Каждая игра отличается. Играли всей командой сегодня. И нападение, и защита — одно удовольствие было на это смотреть», — признался он. Защитник также рассказал, какие выводы команда сделала после поражения в стартовом матче серии. «Первые три серии мы играли отлично, а вот „Локомотив“ — чуть другая команда. Они не прощают ошибок, поэтому нам нельзя отходить от своего плана, где-то сыграть построже или попроще. Нужно побеждать», — подчеркнул Миллер.

Следующие два матча между соперниками пройдут в Казани 15 и 17 мая.

#ХК Ак барс #Митчелл Миллер
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Минмолодежи РТ разрабатывает программу беспроцентной ипотеки для молодых семей

Минмолодежи РТ разрабатывает программу беспроцентной ипотеки для молодых семей

13 мая 2026
Робот Марат поет песни Салавата, повара готовят «Сабантуй Батыра», а гости гуляют по VR-квартирам – репортаж с «КазаньФорума»

Робот Марат поет песни Салавата, повара готовят «Сабантуй Батыра», а гости гуляют по VR-квартирам – репортаж с «КазаньФорума»

13 мая 2026
Новости партнеров