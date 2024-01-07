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«Это сигнал для всех уровней власти»: Путин встретился с семьями погибших в ходе СВО
Президент России Владимир Путин встретился с семьями военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства поздравил участников с Рождеством Христовым и передал теплые слова бойцам, которые в этот светлый праздник защищают интересы нашей страны.
«А во-вторых, хотел бы, чтобы наша встреча была ясным, понятным сигналом для всех моих коллег на всей территории Российской Федерации, причём на всех уровнях, — ясным сигналом к тому, чтобы всегда и везде рядом с вами были мои коллеги, повторяю, любого уровня власти, управления, чтобы всегда вы чувствовали рядом с собой людей, которые по необходимости могут поддержать, помочь, прийти на помощь, если она нужна», — подчеркнул Владимир Путин.
В заключение он пообещал, что власти страны всегда будут готовы прийти на помощь семьям героев.
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