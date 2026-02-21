«Это серьезный мужской вид спорта» - в Казани проходит чемпионат России по регби на снегу

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-Информ»

В Казани на базе спортивного комплекса «КАИ ОЛИМП» прошла церемония открытия чемпионата России по регби на снегу. 21-22 февраля в столице Татарстана проходят матчи с участием девяти мужских команд и шести женских по регби на снегу.

«Участники, гости такого большого фееричного мероприятия, которое проходит на дружелюбной, гостеприимной татарстанской земле, в нашей столице – в Казани. Я вас приветствую от лица правительства Республики Татарстан. С тем, что здесь собрались сильнейшие команды по регби, снежному регби.

Я считаю, то, что вы делаете, играете в регби на снегу, — это пример для всех, какими нужно быть мужественными людьми, сильными духом и сильными физически. Мы очень рады вас видеть. Республика Татарстан серьёзно развивает регби во всех его направлениях. Классический регби, регби-7, регби-15.

Сегодня начинается турнир. Команды приехали со всех концов Российской Федерации, чтобы принять участие. Большая конкуренция. Это говорит о том, что популярность регби в России растёт и развивается. Я вам всем желаю, чтоб вы были здоровыми, играли без травм. Сегодня игра будет накануне праздника защитников Отечества.

А мы знаем, что регби — это такой серьёзный мужской вид спорта. Это сила характера, сила физическая. Я вам желаю накануне праздника, чтобы вы были образцом, примером того, как должен выглядеть и должен жить защитник Отечества. С праздником вас, с началом турнира!» – поприветствовал участников президент федерации регби Татарстана Айрат Шафигуллин.

Одним из почетных гостей церемонии открытия чемпионата России по регби на снегу стал ветеран СВО Рустем Сабиров. Он также выступил перед спортсменами с напутственным словом.

«Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия, посвящённого Дню защитника Отечества. Глядя на вас, на ваш боевой дух, с каким стремлением и мужеством вы ведёте свои действия на спортивном поле, понимаешь, что не всё в этой жизни у молодого поколения потеряно. Вы ясный пример достоинства, мужества.

Спорт – это не только воспитание силы духа, но и нравственности. Вы яркий пример для будущего поколения и наша гордость. Гордость страны, гордость республики. Благодарю вас», – сказал Сабиров.

В мужской дисциплине регби на снегу представлены две команды из Татарстана. Это «Энергия» (Казань) и молодежная сборная Республики Татарстан.

В женской дисциплине регби на снегу представлены три команды из Татарстана. Это «Энергия» (Казань), «Зилант» (Казань), Молодежная сборная Республики Татарстан.