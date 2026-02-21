news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 21 февраля 2026 15:42

«Это серьезный мужской вид спорта» - в Казани проходит чемпионат России по регби на снегу

Читайте нас в
Телеграм
«Это серьезный мужской вид спорта» - в Казани проходит чемпионат России по регби на снегу
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-Информ»

В Казани на базе спортивного комплекса «КАИ ОЛИМП» прошла церемония открытия чемпионата России по регби на снегу. 21-22 февраля в столице Татарстана проходят матчи с участием девяти мужских команд и шести женских по регби на снегу.

«Участники, гости такого большого фееричного мероприятия, которое проходит на дружелюбной, гостеприимной татарстанской земле, в нашей столице – в Казани. Я вас приветствую от лица правительства Республики Татарстан. С тем, что здесь собрались сильнейшие команды по регби, снежному регби.

Я считаю, то, что вы делаете, играете в регби на снегу, — это пример для всех, какими нужно быть мужественными людьми, сильными духом и сильными физически. Мы очень рады вас видеть. Республика Татарстан серьёзно развивает регби во всех его направлениях. Классический регби, регби-7, регби-15.

Сегодня начинается турнир. Команды приехали со всех концов Российской Федерации, чтобы принять участие. Большая конкуренция. Это говорит о том, что популярность регби в России растёт и развивается. Я вам всем желаю, чтоб вы были здоровыми, играли без травм. Сегодня игра будет накануне праздника защитников Отечества.

А мы знаем, что регби — это такой серьёзный мужской вид спорта. Это сила характера, сила физическая. Я вам желаю накануне праздника, чтобы вы были образцом, примером того, как должен выглядеть и должен жить защитник Отечества. С праздником вас, с началом турнира!» – поприветствовал участников президент федерации регби Татарстана Айрат Шафигуллин.

Одним из почетных гостей церемонии открытия чемпионата России по регби на снегу стал ветеран СВО Рустем Сабиров. Он также выступил перед спортсменами с напутственным словом.

«Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия, посвящённого Дню защитника Отечества. Глядя на вас, на ваш боевой дух, с каким стремлением и мужеством вы ведёте свои действия на спортивном поле, понимаешь, что не всё в этой жизни у молодого поколения потеряно. Вы ясный пример достоинства, мужества.

Спорт – это не только воспитание силы духа, но и нравственности. Вы яркий пример для будущего поколения и наша гордость. Гордость страны, гордость республики. Благодарю вас», – сказал Сабиров.

В мужской дисциплине регби на снегу представлены две команды из Татарстана. Это «Энергия» (Казань) и молодежная сборная Республики Татарстан.

В женской дисциплине регби на снегу представлены три команды из Татарстана. Это «Энергия» (Казань), «Зилант» (Казань), Молодежная сборная Республики Татарстан.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Финалисты «Батырлар. Герои Татарстана» представили проекты Минниханову

Финалисты «Батырлар. Герои Татарстана» представили проекты Минниханову

20 февраля 2026
Участники «Батырлар. Герои Татарстана» представили систему укрытий для защиты Казани

Участники «Батырлар. Герои Татарстана» представили систему укрытий для защиты Казани

20 февраля 2026