20 февраля 2026 19:27

«Это серьезная сумма» - гендиректор «Балтики» об отступных за Талалаева

Фото: fc-baltika.ru

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал о сумме отступных, прописанных в контракте главного тренера Андрея Талалаева.

«Это серьёзная сумма относительно любого тренера РПЛ. В нашем клубе достаточно серьёзная и опытная юридическая служба. Поверьте, все возможные риски такого рода у нас учтены», – сказал Измайлов в беседе с «Чемпионатом».

Ранее в СМИ появлялась информация, что уже по ходу текущего сезона РПЛ Андрей Талалаев может возглавить один из топ-клубов лиги.

