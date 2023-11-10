«Это сердце стройки»: на этиленовом комплексе НКНХ запустили первые установки

Будущий завод запитали энергией

На новом этиленовом комплексе «ЭП-600» ввели в эксплуатацию три электроподстанции.

«Это своего рода сердце стройки, которое будет питать электроэнергией все технологические установки комплекса. Сейчас идет поэтапная подача напряжения для работы автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) и приоритетного технологического оборудования», – сообщил директор ЭП-600 Ленар Нагимуллин.

Пусконаладку подстанций выполнили российские компании, в том числе и из Татарстана. Оборудование надежное и качественное, рассказали на НКНХ.

Также к комплексу подвели воду, для этого построили специальную насосную станцию.

Свет и вода позволили приступить к пусконаладке на объектах общезаводского хозяйства, таких как газорегуляторный пункт, противопожарная система и так далее.

После будут запущены бойлеры, которые будут вырабатывать технологический пар для компрессоров, насосов и теплообменников.

Параллельно площадку готовят к зиме, в здания подано тепло, а трубопроводы и оборудование будет подогревать узел подогрева гликоля, который готовится к запуску.

Факелы без дыма и запаха

На комплексе также построили факельную систему высотой около 150 метров. Здесь применены самые современные экологичные технологии. На новом комплексе будет задействована технология бездымного горения факельной системы — разбавлять поток будут струи пара.

«Факел — обязательный элемент нефтехимического производства, без него невозможна эксплуатация. Он обеспечивает безопасность технологического процесса и утилизации углеводородов», – сказал заместитель директора ЭП-600 Нафис Гиниятов.

На новом производстве гексена, куда будет поступать часть сырья с этиленового комплекса, появится закрытый факел. Это первая система закрытого типа на нижнекамском промышленном узле, у таких факелов лучшие в мире показатели по сокращению выбросов окислов серы (SOx), окислов азота (NOx) и других, эффективность удаления продуктов сгорания газообразных и жидких отходов для факельных систем термического окисления превышает 99,9%.

У них низкий уровень шума и они не выделяют никакого запаха. Пламя в воздухе от них вы не увидите.

На стройке работают 8 тыс. человек

В целом строительный процесс на ЭП-600 завершен уже на 84%. Использовано 172 тыс. куб. метров железобетона, проложено 3,5 тыс. км кабелей и 420 км трубопроводов. Почти завершена поставка материалов и оборудования и их монтаж.

Сейчас в стройке участвуют почти 8 тыс. человек из 33 компаний, 11 из которых расположены в Татарстане.

Запуск основных технологических объектов на этиленнике «Нижнекамскнефтехима» запланирован на начало следующего года. Механическая готовность ожидается во второй половине 2024 года, после чего начнется пусконаладка.

Больше половины персонала завода уже принято в штат. Подбор кадров идет по разным каналам — на работу приглашают как выпускников профильных вузов и ссузов, так и специалистов других предприятий СИБУРа и производств «Нижнекамскнефтехима».

Каждый работник проходит обучение на компьютерных тренажерах, на которых симулируется работа производства. Это точная копия систем управления технологическим процессом ЭП-600.

«Мы постоянно проводим встречи с персоналом. Встречаемся с людьми в операторных, в актовых залах, учебных заведениях, рассказываем, на какой стадии находится реализация нашего проекта. Предлагаем технологам развить свои компетенции, принять участие в пусконаладке, пуске и эксплуатации олефинового комплекса», – отметил Ленар Нагимуллин.

НКНХ обеспечит сырьем себя и «Казаньоргсинтез»

Этиленовый комплекс включен в Стратегию развития химического и нефтехимического комплекса России. С его запуском мощности в стране по производству этилена значительно возрастут и снизятся импортные поставки из-за рубежа.

Это будет одним из самых современных подобных производств в России, технологии которого основаны на безопасности и экологичности.

Комплекс будет принимать до 1,8 млн тонн сырья в год. Производить он будет этилен, пропилен, бутадиен и бензол — исходное сырье для получения широкого спектра товаров, в том числе используемых в автомобильной, сельскохозяйственной и строительной промышленности.

Основными потребителями продукции ЭП-600 станут действующие и перспективные производства «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза».

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»