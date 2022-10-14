«Здесь лучшие из лучших»: В Татарстане стартовала спартакиада среди кадетов Приволжья

Сегодня в Нижнекамске на базе Татарстанского кадетского корпуса ПФО имени Гани Сафиуллина состоялось открытие VI Спартакиады кадетских корпусов «Кадет Приволжья – 2022». На открытие, чтобы выступить перед кадетами с «Уроком мужества», приехали герои России.

Фото: © Денис Макаров / «Нижнекамск-информ»

В спартакиаде участвуют более 100 лучших воспитанников окружных кадетских корпусов из Татарстана, Башкортостана, Удмуртской и Чувашской республик, а также Нижегородской области. Для того, чтобы попасть на соревнования, участникам нужно было проявить себя в учебе и спорте.

На открытии перед кадетами с напутственными словами выступил заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев. Он отметил, что кадетские корпуса Приволжского федерального округа уже давно стали единым братством.

«Мы проводим спартакиаду для кадетов уже в шестой раз. Кадетские корпуса в нашей стране несут главную задачу для России – подготовку высокомотивированных ребят к службе в армии, а также в правоохранительной системе, в профильных органах власти. В будущем они будут защищать нашу страну», – рассказал Машковцев.

Фото: © Денис Макаров / «Нижнекамск-информ»

Далее для ребят провели урок мужества Герои России – Александр Супонинский и Алексей Кораблев. Они поведали кадетам о своем опыте пребывания в горячих точках и о том, какие навыки могут там пригодиться. А также рассказали о героических поступках своих погибших товарищей, чтобы память о них жила в их сердцах.

«Во время одного из столкновений с "духами" в Афганистане, на моих глазах убили нашего комбата. Был массированный обстрел, моему товарищу майору Романову перебило ноги после него. Я увидел, что у меня в автомате осталось только 4 патрона. А скоро нас придут добивать. Майор Романов бросил мне свой рожок с патронами и сказал: "Отходите вниз по ущелью, хотя бы вы останетесь живы и расскажете всем, что тут произошло". Я был ранен, контужен, помог встать другому товарищу и, подперев собой, понес его вниз. Я услышал, как майор Романов начал вести огонь и затих...» – поделился Александр Супонинский.

Алексей Кораблев и Александр Супонинский Фото: © Денис Макаров / «Нижнекамск-информ»

После «Урока мужества» кадеты отправились показывать свою удаль на соревнованиях. Сначала им предстояло пройти интеллектуальные испытания – викторину, сочинение и тестирование в формате ГИА. А потом военно-спортивные состязания – бег, плавание и подтягивания. Победителей судьи объявят завтра, на закрытии спартакиады.

«Подготовка к спартакиаде – это очень большая ответственность, мы постоянно к ней готовимся и участвуем. От нашего кадетского корпуса участвуют 10 и 11 классы. Плотную подготовку непосредственно к соревнованиям мы начинаем за месяц до их начала, потому что для любого кадета это шанс проявить себя. Я и мои товарищи уже сейчас готовы уйти служить на специальную военную операцию. Мы не считаем это чем-то постыдным и готовы защищать свою родину», – поделился своими впечатлениями кадет Артур Михайлов.

© Фото: © Денис Макаров / «Нижнекамск-информ»

Материал написан на материалах и при поддержке «НТР-24».