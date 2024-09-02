«Это самый увлекательный период жизни»: первоклашками в Татарстане стали 53 тыс. детей

С Днем знаний учащихся поздравили Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин

Фото: rais.tatarstan.ru

«Лицей построен по одному из лучших проектов»

В Год научно-технологического развития в Татарстане появился новый естественно-научный лицей №95. Он расположен в казанском жилом комплексе «Весна-2» в Советском районе и может принять 1501 ученика. С Днем знаний учащихся поздравили Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

«Новый учебный год для вас начинается в такой прекрасной школе. Этот лицей построен по одному из лучших проектов. Школы на 1501 и 1224 места — самые удачные проекты», — сказал на праздничной линейке руководитель республики.

Рустам Минниханов: «Сегодня около 53 тысяч школьников Татарстана впервые сядут за парты. От всей души поздравляю вас с началом нового учебного года и новым этапом в жизни!» Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов отметил, что в этом году в школах Татарстана будут учиться более 516 тыс. детей, в том числе свыше 53 тыс. первоклассников. «Количество первоклассников увеличивается — это говорит о том, что есть хорошие перспективы. А вопрос демографии для нас номер один», — подчеркнул он.

«Годы учебы в школе – это самый увлекательный, насыщенный и незабываемый период жизни человека. Сегодня около 53 тысяч школьников Татарстана впервые сядут за парты. От всей души поздравляю вас с началом нового учебного года и новым этапом в жизни!» – написал Раис РТ чуть позже в телеграм-канале.

Метшин поблагодарил Раиса Татарстана за то, что «в таком красивом микрорайоне появилась школа с бассейном, где дети будут учиться плавать, укреплять свое здоровье».

В школе есть два спортивных зала — малый гимнастический с тренажерами и большой игровой с оборудованными раздевалками и душевыми, а также бассейн с двумя чашами Фото: rais.tatarstan.ru

В новой школе открыли инженерный класс летательных беспилотников

Естественно-научный лицей №95 построен по национальному проекту «Образование». В трехэтажном здании расположены современные учебные кабинеты с лабораториями и экспериментальными зонами, лингафонные кабинеты, конференц-зал с видеосвязью, 25 кабинетов начальных классов, коворкинг, центр детских инициатив.

Кроме того, есть два спортивных зала — малый гимнастический с тренажерами и большой игровой с оборудованными раздевалками и душевыми, в том числе и для маломобильных детей, а также бассейн с двумя чашами.

В лицее открыты инженерный класс беспилотных летательных аппаратов, кабинеты веб-программирования, интернет вещей, типография, фототелестудия, слесарная, столярная и швейная мастерские, кабинет кулинарии и домоводства.

На территории образовательной организации находятся футбольная, хоккейная и волейбольная спортплощадки, беговые дорожки, площадка для занятий спортом с тренажерами Фото: rais.tatarstan.ru

В школе также есть актовый зал на 670 мест, театрально-музыкальная студия, артистическая гримерная и костюмерная, арт-класс для занятия изобразительной деятельностью, два зала хореографии, два читальных зала, медицинский блок с кабинетом врача. Школьная столовая рассчитана на 750 мест.

На территории образовательной организации находятся футбольная, хоккейная и волейбольная спортплощадки, беговые дорожки, площадка для занятий спортом с тренажерами.

В лицее формируются 60 классов. Наполняемость одного класса — 25 учеников.

Ильсур Метшин: «Спасибо, дорогие родители, что пополняете ряды наших учеников. Надеемся, что эта хорошая тенденция продолжится» Фото: rais.tatarstan.ru

В Казани количество школьников увеличилось на 8 тыс. детей

В этом учебном году школы Казани приняли 182 тыс. учеников – на 8 тыс. детей больше, чем в прошлом году. Первый звонок прозвучал для 18 тыс. первоклассников, сообщил Ильсур Метшин.

«Спасибо, дорогие родители, что пополняете ряды наших учеников. Надеемся, что эта хорошая тенденция продолжится», – сказал глава города.

Всего в Казани в День знаний открылись три новые школы на 4 тыс. учащихся и пристрой к татарской гимназии №2 имени Шигабутдина Марджани на 270 мест, подчеркнул градоначальник.

Ранее Метшин заявил, что Казань – рекордсмен среди городов-миллионников по строительству образовательных организаций. Только за последние десять лет в городе построено 90 детских садов и 25 школ.

«В прошлом году открыли четыре новые школы для 6 тыс. учеников. Это тоже стало нашим своеобразным рекордом», – отметил он на августовской конференции работников образования.

В лицее открыты инженерный класс беспилотных летательных аппаратов, кабинеты веб-программирования, интернет вещей, типография, фототелестудия, слесарная, столярная и швейная мастерские, кабинет кулинарии и домоводства Фото: rais.tatarstan.ru

В двух новых лицеях будут изучать инновационные технологии и экобиотехнологии

Помимо естественно-научного лицея в столице Татарстана сегодня открылись многопрофильный лицей №133 «Гаилә» в микрорайоне М-14 и эколого-технологический лицей №79 «Родина» рядом с ЖК «Новые Горки».

Лицей «Гаилә» может вместить 1224 учащихся. С детьми здесь будут заниматься 44 педагога. В трехэтажном здании школы – 52 учебных кабинета, актовый зал на 300 мест, рекреационные зоны для детей младшего и старшего возраста, большой и малый спортзалы, столовая.

В обучении акцент будет сделан на изучении современных технологий. В лицее планируется открыть школу креативных индустрий и детский центр по управлению дронами. В рамках дополнительного образования школьники смогут заниматься в кружках по художественной гимнастике, футболу, хореографии, в секциях по журналистике и робототехнике, в мастерской по изготовлению изделий из керамики.

Лицей «Родина» на 1224 места расположился на одноименной улице. Здесь школьники будут углубленно изучать биологию, химию, экологию и экобиотехнологии. Ожидается, что выпускники смогут решать задачи в области ресурсосбережения и экологии, что позволит улучшить качество жизни людей.

Лицей «Гаилә» может вместить 1224 учащихся. С детьми здесь будут заниматься 44 педагога Фото: kzn.ru

За 14 лет в Татарстане построили 100 школ

За пределами Казани появились пять новых школ. Это многопрофильные лицеи «Гармония» в селе Песчаные Ковали и «Инноватика» в селе Усады Лаишевского района, Чернышевская средняя общеобразовательная школа имени Е. А. Боратынского в Высокогорском районе, Высокогорская средняя общеобразовательная школа №6 имени Х. Габаши и профильный лицей №42 в Набережных Челнах.

Всего в новом учебном году в Татарстане откроют двери 11 школ и 10 детсадов. А за 2010–2023 годы благодаря национальному проекту «Образование» и различным программам в республике появилось 100 новых школ более чем на 61 тыс. мест.

По республиканской программе в этом году капитально отремонтированы 37 образовательных организаций, а по федеральной программе – шесть. Кроме того, по нацпроекту «Образование» в этом году обновят материально-техническую базу 72 сельских школ.