«Это рукоприкладство». Вяльбе отреагировала на инцидент между Большуновым и Бакуровым

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов применил физическое воздействие после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске, в результате чего он травмировал Александра Бакурова.

«Это уже физическое насилие. Если президиум примет решение о дисквалификации, оно вступит в силу сразу после принятия», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Напомним, представитель Татарстана Большунов намеренно травмировал Александра Бакурова, налетев на него со спины и толкнув. Спортсмен упал, а затем поднялся и сильно хромал. Отметим, что во время полуфинала Большунов упал после контакта с Бакуровым. Большунов был дисквалифицирован с финальной гонки спринта свободным стилем.