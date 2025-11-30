news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 30 ноября 2025 17:40

«Это рукоприкладство». Вяльбе отреагировала на инцидент между Большуновым и Бакуровым

Читайте нас в
Телеграм
«Это рукоприкладство». Вяльбе отреагировала на инцидент между Большуновым и Бакуровым
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов применил физическое воздействие после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске, в результате чего он травмировал Александра Бакурова.

«Это уже физическое насилие. Если президиум примет решение о дисквалификации, оно вступит в силу сразу после принятия», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Напомним, представитель Татарстана Большунов намеренно травмировал Александра Бакурова, налетев на него со спины и толкнув. Спортсмен упал, а затем поднялся и сильно хромал. Отметим, что во время полуфинала Большунов упал после контакта с Бакуровым. Большунов был дисквалифицирован с финальной гонки спринта свободным стилем.

#Александр Большунов #елена вяльбе
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Москва: город вязевый»: в Казани представили книгу о роли татар в истории Москвы

«Москва: город вязевый»: в Казани представили книгу о роли татар в истории Москвы

29 ноября 2025
Минниханов поздравил подписчиц в соцсетях с Днем матери: «Спасибо вам за все!»

Минниханов поздравил подписчиц в соцсетях с Днем матери: «Спасибо вам за все!»

30 ноября 2025