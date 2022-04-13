«Это решение было спонтанным»: финский комментатор объяснил, почему игнорировал Овечкина

Финский комментатор Теро Кайнулайнен объяснил, почему не произносил фамилию Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (4:2). Об этом сообщает РИА Спорт.

Во время игры с «Брюинз» комментатор намеренно игнорировал фамилию Александра Овечкина, называя его в игровых эпизодах «знакомым мужчиной», «капитаном „Кэпиталс“» и «седой бородой». По словам Кайнулайнена, о решение не называть Овечкина заранее не знал никто.

«Слова — очень мощный и важный ресурс. Слова можно использовать или не использовать. Даже тишина слышна повсюду. Одни используют слова, другие нет. Каждый делает из них свои выводы. Я решил попробовать не произносить фамилию Овечкина. Это решение было спонтанным, никто не знал о моем решении заранее. Я не отказывался упоминать про достижения и статистику сезона Овечкина, а просто решил не называть его фамилию. Была обратная связь от зрителей. В основном положительные отзывы, но были и негативные», — заявил комментатор.

В нынешнем сезоне на счету 36-летнего Овечкина 45 заброшенных шайб и 38 голевых передач в 70 матчах регулярного чемпионата.

С 775 голами в регулярных чемпионатах за всю карьеру Овечкин занимает третье место среди лучших снайперов в истории НХЛ.