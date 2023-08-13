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«Это рекорд»: Татарстанцы в числе жителей других регионов взобрались на Авачинский вулкан
На Авачинский вулкан совершили восхождение более 1,2 тыс. человек – это рекордный показатель за последние десять лет. В числе тех, кто взобрался на вулкан, были и жители Татарстана, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
«У нас рекорд — восхождение на Авачинский вулкан сегодня совершил 1221 человек. Это максимум за десять лет!», – написал Солодов.
Кроме Татарстана в установлении десятилетнего рекорда приняли участие жители еще 25 субъектов, в том числе Донецкой народной республики, Крыма, Хакасии, Удмуртии, Татарстана, Краснодарского и Пермского края и других.
Напомним, Авачинская сопка это действующий вулкан на Камчатке. Он находится на юге Восточного хребта в междуречье рек Авачи и Налычева, относится к вулканам типа Сомма-Везувий.
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