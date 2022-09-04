«Это путь в ад»: Патриарх Кирилл призвал богатых россиян поделиться своими средствами

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал богатых людей в России делиться своими средствами с нуждающимися. По его мнению, только помощью оправдывается обладание богатством, а если человек не может на это пойти, то это «путь в ад».

« <...> Вот дай бог, чтобы наши богатые люди, родившиеся в православной стране, многие из которых так или иначе связаны с церковью, всегда помнили, что оправдание богатству здесь, на земле, выражается в том, что люди перестают тебе завидовать, люди перестают тебя видеть врагом, но и "в будущем веке" это богатство может обратиться во благо, если оно здесь служит благу других людей», – приводит слова патриарха ТАСС.

В случае, когда человек «из большого количества денег не может помочь другому – это путь в ад», отметил патриарх, отметив, что «трудно богатому войти в Царство Божие».