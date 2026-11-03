«Это протест против России»: шведская компания отказалась спонсировать ЧМ-2027

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Исполнительный директор шведской мебельной компании AJ Products Дэвид Брей сообщил, что организация отказалась от спонсорства чемпионата мира по хоккею 2027 года.

Причиной стало решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске сборной России.

30 октября CAS обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к турнирам под своей эгидой в сезоне-2026/27.

В релизе указывалось, что IIHF должна допустить россиян до ближайших соревнований, включая взрослый мужской чемпионат мира, который пройдёт в Германии с 14 по 30 мая.

«После решения CAS разрешить России участвовать мы решили отказаться от использования нашего бренда и логотипа на чемпионате мира по хоккею среди мужчин. Это протест против России. В бизнесе приходится принимать множество сложных решений, но это не одно из них», — приводит слова Брея Expressen.