«Это просто потрясающе»: журналист Карлсон взял интервью у Сергея Лаврова

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Как сказал сам Карлсон в соцсети Х, беседа выйдет в эфир в ближайшее время.

«Администрация Джо Байдена все больше приближает США к ядерному конфликту с Россией, стране с самым большим ядерным арсеналом. После избрания Дональда Трампа этот процесс ускорился и в течении нескольких недель достиг своего апогея. За это время администрация Байдена, американские военнослужащие запустили ракеты по материковой части России», – говорит Карлсон, обращаясь к подписчикам из Москвы.

Он подчеркнул, что Штаты находятся в состоянии «необъявленной горячей войны» с Россией без ведома американцев.

«Мы ближе к ядерной войне, чем когда либо в истории, гораздо ближе, чем мы были во время Карибского кризиса. Это означало бы уничтожение России, Соединенных Штатов и большей части остального мира. Мы чувствовали, что в Вашингтоне должен быть кто-то за кулисами, кто работает над тем, чтобы этот конфликт не перерос в ядерную катастрофу. Но мы выяснили, что на самом деле, там никого нет. Тони Блинкен, нынешний госсекретарь, прервал все контакты между правительствами США и России», – отметил журналист.

Карлсон анонсировал, что спросил Лаврова, действительно ли США приближаются к беспрецедентному конфликту между Россией и Соединенными Штатами? Есть ли какой-нибудь способ оторвать Россию от Востока, от сферы влияния Китая, обратно на Запад? Является ли этот союз постоянным? И означает ли избрание Дональда Трампа окончание этой войны?

«Мы только что закончили это интервью. Это просто потрясающе», – подчеркнул Карлсон.