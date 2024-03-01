«Это про будущее России»: эксперты клуба «Волга» обсудили ключевые тезисы послания Путина

Заседание экспертного клуба «Волга» прошло сегодня на площадке IT-парка имени Башира Рамеева. Эксперты обсудили ключевые тезисы и программные заявления послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

«В фокусе — семья. Причем норма жизни — это многодетная семья. И на всех этапах жизненного цикла эта семья имеет поддержку. Молодая семья, принимающая решение на этапе студенчества о рождении ребенка, тоже защищена», — оценила послание министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

Она отметила, что Президент России не обошел вниманием и пожилых людей. В послании говорится о развитии активной и продолжительной жизни, системы долговременного ухода.

По мнению депутата Госдумы Айдара Метшина, в своем послании Путин представил «суверенную, великую и сильную Россию, в которой каждому человеку комфортно жить».

Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин добавил, что послание главы государства было человекоцентричным. «Там было про экономику данных, про семью, демографию. Важно, что прозвучали перспективы для молодежи, много разных проектов и предложений по созданию социальных лифтов для молодежи, чтобы то будущее, о котором мы говорим, формировалось», — заметил он.

Родин подчеркнул, что это было послание не только для Федерального Собрания, но и для всех граждан России.

Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта в Татарстане, координатор движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Ринат Фазылов назвал выступление Путина «сильным, уверенным и конкретным». «Всё, что было сказано, — это системная работа на предстоящие годы», — заявил он.

Замдиректора Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Мария Ефлова напомнила, что в послании Путин многое рассказал о развитии внутренней политики России. «По сути, сегодня Россия должна стать центром притяжения для всех. Потому что должен подняться уровень качества жизни, системы высшего образования, развиваться промышленность, наукоцентричное производство. Всё, что было сказано, — это про наше будущее, про будущее России», — констатировала она.

Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию было оглашено 29 февраля (с ним можно ознакомиться по ссылке). Выступление продлилось 2 часа 6 минут и стало рекордным по времени. В нем, в частности, были анонсированы новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных». Подробнее о содержании речи главы государства можно прочитать в материале «Татар-информа».