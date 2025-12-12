«Это признание наших футболистов» - Талалаев об интересе к игрокам «Балтики»

Фото: fc-baltika.ru

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эфире «Матч ТВ» высказался по поводу интереса ряда топ-клубов РПЛ к игрокам калининградской команды.

«Более чем на восемь наших футболистов пришли запросы от клубов, которые предлагают им контракты больше, чем у них есть на данный момент. Это отчасти дестабилизирует обстановку в команде, но это можно направить в правильное русло. Это признание наших футболистов», – сказал Талалаев.

«Балтика» завершила первую половину чемпионата с 35 очками на пятом месте.