«Это придает нам сил»: В Казани для мобилизованных башкир выступила рок-группа

Сегодня в казанском цирке в честь дня Республики Башкортостан для мобилизованных башкир устроили представление.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для них выступили с музыкальной программой артисты нефтекамской государственной филармонии, воздушные гимнастки детской цирковой школы и рок-группа «Дервиш-хан».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сегодня мы отмечаем день Республики Башкортостан. Артисты нашей филармонии приехали в Казань для поднятия духа мобилизованных ребят. Я уверен, у нас это получится. Башкиры – воины, и башкирский дух необходимо держать в тонусе. Они обязаны с ним вернуться домой», – рассказал директор нефтекамской государственной филармонии Ринат Гайсин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Воодушевленные бойцы с радостью встретили журналистов и отвечали на все их вопросы. Один из мобилизованных принес с собой флаг республики.

«Я хочу сказать спасибо, что организовали для нас такое мероприятие. Это поднимает боевой дух. Еще раз спасибо, что нас не забывают», – поделился военнослужащий Андрей.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На концерте для военнослужащих прозвучали патриотические песни. Когда артисты сменяли друг друга, бойцы провожали их овациями и аплодисментами.

«Я считаю, что такие мероприятия важно и нужно проводить. Это придает нам уверенности и сил. Помогает немного переключиться с постоянных тактик, движения и работы в полях и на стрельбищах. Выступления артистов немного расслабляют, но мы не забываем о нашей общей цели. Каждый из нас знает, куда попал и почему он на этом месте», – поделился мобилизованный с позывным Маэстро.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Ведущие со сцены обьявили, что сегодня, в день Республики Башкортостан, в Уфе открыли памятник генералу Шаймуратову. Мобилизованные были рады увековечиванию национального героя и встретили новость овациями.

В финале мероприятия на сцену вышла башкирская рок-группа «Дервиш-хан». Они поздравили ребят с днем республики и пожелали успехов.