«Это прекрасная и нужная история»: Толовёнкова объяснила, зачем нужна экодружина Казани

Возрожденная в год 50-летия экодружина Татарстана поспособствует экологическому просвещению жителей Казани и всей республики. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заместитель главного архитектора города и начальник отдела разработки градо-экологического каркаса Института развития городов мэрии Казани Дарья Толовёнкова.

«Возрождение экодружины – прекрасная и нужная история. Любая экоактивность с привлечением экспертов и жителей, тех, у кого болит душа за родной край и кто готов тратить свои силы и время, но не знают, как это сделать, всегда будет нужна. Люди часто обращаются к нам и спрашивают, что делать в разных ситуациях на природе, например, связанных с мусором, или как они могут помочь городской природе. Экодружина будет способствовать экологическому просвещению и продвижению экологических знаний: как разбираться в растениях, как им не навредить, как наблюдать за птицами, как правильно сортировать мусор», – сказала она.

Спикер отметила, что многие идеи казанских экоактивистов администрация города «кладет в стратегию градо-экологического каркаса Казани» или «упаковывает в предпроектные исследования и далее совместно с ними отрабатывает по конкретным планировочным, структурным и пространственным решениям».

«Благодаря экологам города у нас есть карта ценных природных территорий города, которую еще предстоит дополнять. В дальнейшем знания казанских экологов будут использованы для сохранения и развития этих территорий от исчезновения из-за антропогенных либо случайных факторов. Одно дело – развивать город, а другое – развивать город, сохраняя природные богатства. Эту задачу мы пытаемся решить совместно с экологами Казани», – отметила спикер.

Многие парки и скверы Казани сейчас получили второе дыхание по программе «Комфортная городская среда». На данных природных территориях растут старейшие деревья, краснокнижные растения и обитают животные и насекомые. В других частях города встречаются редкие животные. Городской администрации важно «иметь данные и свежие результаты мониторингов для принятия проектных решений». Экоактивисты проводят регулярные образовательные встречи со школьниками и студентами, которые уже сейчас помогают собирать посевочный и исследовательский материал. Поэтому это полезно всем участникам. Также экодружина может помочь администрации города в соблюдении порядка и защите экологии на их территории. Как это было на Русской-Немецкой Швейцарии этим летом, когда они первые увидели и начали тушить возгорания до приезда пожарных бригад, напомнила собеседница «Татар-информ».

«Очень важно, чтобы люди берегли природную территорию так, как они берегут свою бабушку или маму», – подчеркнула Толовёнкова.

Эксперт считает, что люди должны понимать ценность природы в городе, начиная от травинки и заканчивая лесными угодьями. А возрожденная экодружина – еще один способ воспитать в Казани новое, экологически ответственное поколение.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что объединенную дружину охраны природы (ОДОП) планируют возродить экологи в Татарстане к 50-летию организации. Ее участники проведут различные экологические исследования. Руководителем татарстанского филиала дружины выступает заведующий лабораторией КНИТУ (КХТИ), руководитель секции редких видов растений республиканского совета Общества охраны природы Сергей Мухачев.