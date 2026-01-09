news_header_top
«Это правда»: Вероника Кудерметова пропустит Открытый чемпионат Австралии

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не выступит на Открытом чемпионате Австралии. Об этом она сообщила корреспонденту «ТИ-Спорта». Причины произошедшего спортсменка пообещала официально озвучить завтра – 10 января 2026 года.

«К сожалению, это правда. Завтра официально сообщу», – сказала Кудерметова.

Напомним, что ее сестра Полина Кудерметова официально сменила гражданство, чтобы выступать под флагом сборной Узбекистана.

Таким образом, Полина Кудерметова может пополнить ряд отечественных спортсменок, сменивших флаг. Ранее о переходе под знамёна Узбекистана сообщили Камилла Рахимова и Мария Тимофеева, а Анастасия Потапова будет выступать за Австрию.

Ранее Вероника Кудемертова дала большое интервью «ТИ-Спорту».

