«Это потрясающе»: Путин рассказал о ситуации на линии соприкосновения

Ситуация на линии соприкосновения сохраняется стабильная, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы Луганской народной республики Леонидом Пасечником. Он призвал руководителя региона позаботиться не только о вопросах безопасности жителей, но и подумать о восстановлении экономики и социальной сферы региона, сообщает пресс-служба Кремля.

«Сейчас, сами это видите, ситуация на линии соприкосновения стабильная. Больше того, я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, – у меня такое впечатление, что это не их люди вообще, кого они толкают вперед на минные поля, под наши артиллерийские удары, ведут себя так, как будто это вообще не их граждане. Это потрясающе», – сказал Путин, добавив, что «это их проблемы».

В регионе сейчас наблюдается рост, восстанавливается промышленность, однако нужно двигаться дальше, подчеркнул Президент. Главной проблемой он назвал скромные доходы людей и рост цен.

Также Путин призвал решать вопросы по восстановлению жилья людей, коммуникаций и другие вопросы.

Пасечник отметил, что в республике обстановка остается напряженной, но в прогнозе на будущее ситуация позволит решить все поставленные главой государства задачи.