«Это полное безумие»: Украина готова к потере территорий за счет членства в НАТО?

Владимир Зеленский признал необходимость доработать свой «план победы» с учетом текущей готовности США оплачивать украинские счета

Фото: © Сергей Гунеев / РИА Новости

Дела ВСУ на фронте с каждым месяцем ухудшаются

Сегодня глава киевского режима Владимир Зеленский признал необходимость доработать свой «план победы» с учетом текущей готовности США оплачивать украинские счета и «реальные возможности» Украины. Бывший артист и комедиант хочет услышать от западных «партнеров» их принципы завершения конфликта, как и места Киева в глобальной архитектуре безопасности.

В то же время западные СМИ сообщают, что в столице Украины уже вовсю обсуждают сохранение Россией освобожденных территорией, поскольку дела на фронте у ВСУ с каждым месяцем ухудшаются.

Демократы же, которые до выборов Президента США контролируют Белый дом, якобы собираются предложить Москве вариант мирных договоренностей. Он предполагает, что в обмен на территории, Украина будет принята в НАТО в тех границах, на которых «застынет» текущий конфликт.

Дела на фронте у ВСУ с каждым месяцем ухудшаются Фото: © АрміяInform, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

«Путь к уничтожению человечества»: Почему Украина в НАТО – неприемлема для Москвы

Между тем, надо помнить, что именно потенциальное расширение НАТО за счет Украины стало одним из главных «триггеров» российской спецоперации, которая стартовала 24 февраля 2022 года.

Кроме того, именно отказ Киева от подобных намерений лег в основу стамбульских соглашений, которые были практически приняты Украиной, но торпедированы западными «эмиссарами» во главе с Борисом Джонсоном, который на тот момент занимал должность британского премьера.

Напомним, что через месяц после старта СВО – 29 марта 2022 года – в Стамбуле российская и украинская стороны договорились о принципах мирного урегулирования. Основным пунктом был нейтральный статус Украины и отказ от вступления в НАТО. Тогда Киеву обещали международные гарантии безопасности со стороны постоянных членов Совета Безопасности ООН – Франции, Великобритании, США и Китая, а также Германии, Израиля, Италии, Канады, Польши и Турции.

Впоследствии Президент России Владимир Путин не раз возвращался в своих заявлениях к сорванным договоренностям и подчеркивал, что содержание стамбульских переговоров должно стать базой для заключения будущего мирного договора. Известный политолог и бывший дипломат Сергей Марков в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» так же усомнился в целесообразности «мирной инициативы» американских демократов для России.

«Зачем России соглашаться на вступление Украины в НАТО, если Россия наступает в зоне СВО? Именно вступление Киева в альянс было главной причиной начала спецоперации. А второй момент заключается в том, что многие страны НАТО категорически против принимать Украину, поскольку страна находится в военном конфликте с ядерной державой. Они не хотят быть заложниками. Мне кажется, что этот план – путь к уничтожению человечества. Поскольку Россия и Америка окажутся заложниками террористического неофашистского режима на Украине», – подчеркнул эксперт.

По его словам, цель Киева – спровоцировать войну между Россией и НАТО. А это приведет к ядерной войне России против США и ядерному уничтожению человечества. «Этот план – совершенное безумие. И он должен быть категорически отвергнут всеми здравомыслящими людьми», – резюмировал Марков.

Поэтому предложения демократов выглядят более чем сомнительно. Судя по всему, Камала Харрис, в случае своей победы на выборах, намерена предложить Путину заведомо неприемлемую для Москвы сделку.

«Лидерство Харрис на три процента в опросах означает, что выиграет Трамп»

По результатам большинства опросов среди американцев, в президентской гонке в США с небольшим перевесом лидирует именно Харрис, опережая Дональда Трампа на 2-3 процента. 49% на 46% – такой свежий результат опубликовала накануне The New York Times. Но наши эксперты обращают внимание, что эти опросы не учитывают тонкостей избирательной системы США.

«Дело в том, что демократов физически больше в США. К тому же, они жители больших мегаполисов. Лидерство Харрис на три процента означает, что выиграет Трамп. Избирательная система в США построена так, что республиканцы имеют фору. Результаты выборов идут от штатов, а не от населения. То есть, крупные штаты приравниваются к менее населенным. То есть, вся избирательная система – в пользу республиканцев. По социологическим опросами Хиллари Клинтон твердо выигрывала у Трампа, в 2-3 процента. В итоге проиграла», – обращает внимание Марков.

При этом из стана республиканцев предложения урегулирования украинского конфликта звучат более реалистичные, с точки зрения российских интересов. Так, кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс предложил Украине отказаться от территорий, занятых Россией, и от членства в НАТО, а также получить гарантию суверенитета и нейтралитет, пишет The American Conservative.

Предложения, заявленные Вэнсом, для текущей администрации Джо Байдена означают, скорее, полную капитуляцию в противостоянии между Вашингтоном и НАТО и Москвой Фото: © The White House. Public domain, commons.wikimedia.org

Почему план республиканцев также не подходит России

Примечательно, что сам Трамп слова своего ближайшего соратника пока не разу не повторил. Экс-президент США предпочитает общие формулировки, попросту обещая за сутки после своего возможного избрания завершить конфликт.

В то же время, кажется, что предложения, заявленные Вэнсом, для текущей администрации Джо Байдена означают скорее полную капитуляцию в противостоянии Вашингтона и НАТО – с одной стороны и Москвы, с другой. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что инициативы республиканцев Россию так же не устроят.

«И вариант Вэнса России не подходит. Ведь Москва не хочет, чтобы на месте Украины была анти-Россия. Нам нужна полная трансформация киевского режима. Украина должна быть демократизирована, денацифицирована. Это не только снос памятников нацистам, а искоренение нацистских группировок. Третье – это демилитаризация. Украина должна быть не просто нейтральным государством, а таким, типа Швейцарии или Австрии – без большого количества оружия. И четвертое – снятие всех препятствий, которые были приняты против русского языка на Украине», – говорит Марков.

Фото: © Стрингер / РИА Новости

Попытка обмана избирателей США и час икс для Зеленского 12 октября

Также эксперт обращает внимание, что часть этих «мирных публикаций» в западных СМИ могут быть просто попыткой обмана американских избирателей перед выборами. Он напоминает, что 83% жителей США, согласно соцопросам, боятся, что прокси-война США против России может обернуться ядерным конфликтом.

«А все вменяемые люди знают, что идет война не Киева с Москвой, а американцев против РФ. Администрация Байдена внятных предложений России дать не в состоянии. Таким образом, просто создается в медиаполе массив положительных мирных публикаций, чтобы создать соответствующую иллюзию у американских избирателей», – объясняет политолог.

Многое станет понятно 12 октября, когда в Германии пройдет встреча ключевых союзников Украины с участием лидеров США, Британии, Германии и Франции. На ней Зеленский продолжит попытки уговорить Байдена дать разрешение на применение дальнобойного американского оружия в глубину российских территорий. Это момент истины для лидера киевского режима, но шансов у него мало.