«Это показывает, как сплочен наш народ»: из Казани в Курск отправили гуманитарный груз

Сегодня из Казани в Курск выдвинулась очередная партия гуманитарного груза от благотворительной организации «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». Отправка груза была инициирована организацией, но поучаствовать в сборе и отправке пришли обычные жители татарстанской столицы.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«ДОСААФ давно стал местом сбора всех неравнодушных. Сегодня мы отправляем крупы, продукты питания, воду, средства личной гигиены и многое другое. Все это мы собрали по запросам жителей Курска и передадим лично им в руки. Это показывает, как крепок и сплочен наш народ», — рассказал активист, доброволец движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Виктор Воропаев.

Сегодня из Казани отправляется груз весом около 6 тонн, включающий более 80 наименований товаров. Среди них находится даже бытовая техника, такая как холодильники. Укомплектование данного объема произошло в крайне короткие сроки. Однако это лишь часть помощи, которая будет отправлена на одном грузовике. Общий вес гуманитарного груза составляет 57 тонн.

«Замечательно, что сегодня мы имеем такую дружную и сплоченную команду. Здесь собрались активисты таких движений, как „Добрый Татарстан”, „Народный фронт”, „Молодая Гвардия” и многие другие», – рассказал Виктор Воропаев.

Груз будут сопровождать волонтеры, которые окажут помощь при разгрузке на месте назначения. Они передадут гуманитарную помощь пострадавшим жителям Курска.

Гуманитарный груз собирался в двух городах: Казани и Набережных Челнах. В Казани функционировало пять пунктов сбора помощи, а по всему Татарстану их было 20.

«Это и бытовая химия, и новая одежда, холодильники, принтеры и многое другое. Отправка не первая, отправлено уже более 15 фур, а это около 320 тонн! Хочется поблагодарить всех неравнодушных, собравших все это. Честно, сначала пытались считать всех помогающих — движения и организации, — но, после просто не вышло. Это и не важно, здесь никто не пытается выделится, главное – помощь», – рассказал Председатель Молодежного парламента Татарстана Дамир Нургалиев.