«Это песня, душа татар»: В Казани открыли мемориальную доску Петру Сперанскому

Мемориальную доску заслуженному деятелю искусств РСФСР, народному художнику ТАССР, архитектору Петру Сперанскому открыли сегодня в центре Казани. В мероприятии приняла участие заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Сегодня необычный день. Среди снега, среди шумной улицы мы находимся под окнами дома, где Петр Тихонович работал. Представим себе, что он сейчас смотрит на нас в окно и слышит каждого из нас, слышит те мысли, которые связаны с его потрясающим творчеством», – сказала Лейла Фазлеева на церемонии открытия.

Петр Тихонович Сперанский – основоположник татарского театрально-декорационного искусства. Родился в Казани, окончил Казанскую художественную школу и архитектурное отделение Казанского архитектурно-технического института, всю свою жизнь посвятил культурной сфере.

«В образе, изображенном на доске, мы видим человека интеллигентного, творческого, отдавшего себя профессии, подарившего себя людям в своих произведениях. Мы с вами все знаем, что татарский орнамент, сложившийся веками, – это песня, душа татар. Петр Тихонович сумел не просто этот орнамент показать, он сделал его достоянием всего Советского Союза, а сейчас достоянием Российской Федерации», – сказала Фазлеева.

Работая в труппе «Сайяр» и Татарском академическом театре, Сперанский оформил десятки драматических спектаклей по произведениям русских, татарских, советских и зарубежных авторов.

Сперанский создал проекты памятника М. Вахитову, он автор проектов здания бывшего Гостиного двора (1933-1935), стадионов «Динамо» (1934-1935) и «Трудовые резервы» (1936). Внес вклад в изучение татарского декоративно-прикладного искусства, сделав многочисленные зарисовки татарского орнамента.

«Первое января – день его рождения. 135 лет назад на этой земле появился уникальный, талантливый человек, который сегодня нас всех собрал вместе», – подчеркнула Фазлеева.

Внучка Петра Тихоновича – Наталья Владимировна Сперанская – поблагодарила руководство Татарстана за оказанное внимание.

«Я благодарна Министерству культуры РТ, мы с вами прошли долгий совместный путь. И я, конечно, благодарна всем, кто пришел сегодня, в этот холодный зимний день, почтить память Петра Тихоновича Сперанского», – сказала она.

Имя Петра Тихоновича Сперанского оставило неизгладимый след в истории культуры и архитектуры Татарстана. В 1939 году он оформил павильон ТАССР на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве. Ему принадлежат эскизы декораций легендарных спектаклей театра имени Г. Камала «Ходжа Насретдин» и «Король Лир», казанских оперных постановок «Алтынчеч», «Пиковая дама», балета «Шурале».

Сперанский создал проекты первого памятника Муллануру Вахитову на Юнусовской площади, росписи в фойе нынешнего Казанского театра юного зрителя, фонтана «Владыкой мира будет труд» на улице Московской, памятника рыбаку в сквере на улице Клары Цеткин, стадионов «Динамо» и «Трудовые резервы».

Мемориальная доска установлена на доме по адресу Казань, ул. Карла Маркса, 54.

Видео: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»