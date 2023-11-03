Монументальное произведение искусства Нижнекамска: СИБУР восстанавливает панно «Химики»

Главные герои молодого города

В 1969 году Геннадий Капитов, в то время – начальник художественно-производственного участка Татарского отделения Художественного фонда РСФСР, получил заказ от горкома партии: воспеть на огромных панно главных героев города нефтехимиков. Так началась история первой настенной живописи Нижнекамска.

На четыре дома на проспекте Строителей выбор пал не случайно. Эти дома стоят диагонально проезжей части, так что фасады с величественными панно с дороги видны как на ладони.

Над тем, кого изобразить на будущих произведениях архитектуры, художнику долго думать не пришлось. Первый секретарь Нижнекамского горкома КПСС Фарит Багаутдинов предложил посвятить первое панно сельхозработникам, второе – строителям, третье – химикам, а на четвертом изобразить работников культуры. Готовые эскизы согласовывали в республиканском художественном совете, утвердили единогласно.

– Главный архитектор Казани Павел Саначин тогда сказал, мол, такие инициативы, когда в новых, строящихся городах, таких как Альметьевск, Лениногорск, Нижнекамск, создаются монументальные произведения искусства, он только приветствует, – вспоминает Геннадий Капитов.

Цветное стекло – со всего Союза

О технологии создания панно Геннадий Николаевич вычитал в советском журнале «Декоративное искусство». И решил, что его настенная живопись должна быть создана именно так. В воплощении задуманного участвовали опытные местные художники – Василий Спирин и Александр Баров, ветераны Великой Отечественной войны. На нанесение изображения на все четыре панно у художников ушло два с половиной года.

– Применяли самый прочный в то время клей – эпоксидную смолу, рисунки собирали из цветного стекла – смальты. Но найти разноцветные стеклянные крошки – задача не из легких. Ее не то что в республике, во всем Союзе было днем с огнем не сыскать, – вспоминает Геннадий Николаевич.

Добыть заветную смальту помог тогдашний первый секретарь Татарского обкома КПСС Фикрят Табеев: нашел, где она есть, и договорился, чтобы часть смальты выделили Нижнекамску. За ценным художественным материалом, в то время – настоящим дефицитом, Геннадию Николаевичу пришлось ехать в Москву.

– Табеев спрашивает: «Сколько надо?» Отвечаю: «Пять тонн». И командировали меня в столицу. Транспорт на обратную дорогу выделил химкомбинат: Рафаил Григорьевич Глянц, в те годы – заместитель директора химкомбината, лично обещал прислать КамАЗ, – рассказывает Геннадий Капитов.

КамАЗ пригодился только через месяц. Ровно столько провел на складах в окраине столицы молодой настырный художник, перебирая остатки смальты. Огромные кучи дефицитного материала, местами поросшие травой, свезли с бесчисленного количества объектов со всего Советского Союза.

– Руки в кровь изодрал – кромка у плиток острая. Но набрал-таки 25 ящиков смальты нужных цветов. Гордо Глянцу рапортовал: «Смальта есть, высылайте машину!» – вспоминает художник.

Кропотливая работа по созданию панно завершилась в 1971-м. Торжественное открытие первых в Нижнекамске произведений монументального искусства стало настоящим событием. Неудивительно, говорит Геннадий Николаевич: до того дня художественным искусством жители молодого города могли любоваться разве что на плакатах.

«Работа кропотливая, но очень интересная»

Это потом, десятки лет спустя, на фасадах домов Нижнекамска один за другим начали появляться муралы – «Панды», «Маленький принц», портреты живописца Баки Урманче и танцовщицы Шары Жандарбековой.

В этом году при поддержке СИБУРа огромная арт-галерея под открытым небом пополнилась «Рассветом в Корабельной роще», «Девушкой-лаборанткой» и «Матушкой Камой». А первые, как бы их сейчас назвали, объекты стрит-арта долгое время оставались забытыми.

Недавно, в 2022 году, при поддержке администрации Нижнекамска было реконструировано панно «Хлеб-соль», воспевающее труд работников сельского хозяйства. По такой же технологии, с использованием цветной штукатурки с мраморной крошкой, по инициативе нижнекамского предприятия СИБУРа будет восстановлено еще одно панно – «Химия».

– СИБУР активно работает над развитием комфортной городской среды в регионах своего присутствия. В Нижнекамске по инициативе «Нижнекамскнефтехима» уже появились сиреневый сад, новые красочные муралы, нефтехимические трамвайные маршруты. Идет масштабная реконструкция четырех социальных объектов. В этом году также приняли решение восстановить панно: оно посвящено химикам, отражает ценность труда работников нефтехимической отрасли и станет еще одним подарком городу нефтехимиков от компании. Немногие города могут похвастать наличием таких объектов монументального искусства, – отметил начальник управления Корпоративные коммуникации и брендинг «Нижнекамскнефтехима» Ранис Халилов.

Работами по восстановлению одной из первых масштабных картин Нижнекамска займутся художники из Набережночелнинского отделения Союза художников России. На днях челнинские художники встретились с Геннадием Капитовым и обсудили все детали предстоящих работ.

– Для нас большая честь принимать участие в восстановлении панно с полувековой историей. Рады были встретиться с автором этих монументальных работ, из первых уст узнать о том, как они создавались, – признается председатель отделения Союза художников России Ленар Ахметов. – Подобный опыт у нас уже есть: наши художники реконструировали панно «Хлеб-соль». Работа кропотливая, но очень интересная: на основе первоначального эскиза и очертаний, сохранившихся на плитках, нам предстоит воссоздать изначальный рисунок.

Элементы панно для реставрации будут демонтированы, работы по восстановлению проведут в творческой мастерской отделения Союза художников. Обновленную монументальную картину «Химия» на фасад Строителей, 24 обещают вернуть до конца этого года.

Фото: пресс-служба "Нижнекамскнефтехима"