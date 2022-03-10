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Спорт
10 марта 2022  12:35
Дамир Садриев

«Это печальное решение ISU»: Морозов прокомментировал отстранение российских фигуристов

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Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Владимир Морозов прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских фигуристов от международных соревнований. 

По словам спортсмена, применение коллективной ответственности в спорте недопустимо.

«Коллективная ответственность не должна применяться нигде, не только в спорте. Это печальное решение ISU, оно расстроило. Мы понимаем, что в мире сложная обстановка, никто не знает, как правильно поступить. Международный олимпийский комитет дал рекомендации, и ISU прислушался», – цитируют Морозова «РИА-Новости».

Напомним, на Олимпиаде – 2022 Владимир Морозов в дуэте с казанской фигуристкой Евгенией Тарасовой выиграл серебряную медаль в парном катании.

#фигурное катание #евгения тарасова #Олимпиада-2022
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