«Это ответ на информационную войну»: в Казань прибыл агитационный поезд «Сила в правде»

В Казань прибыл агитационный поезд «Сила в правде»

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Мы с вами знаем, что сила в правде»

Сегодня в Казань прибыл агитационный поезд «Сила в правде». В его составе вагоны, посвященные СВО, Великой Отечественной войне, службе по контракту и платформа с военной техникой.

За время акции агитационный поезд в общей сложности пройдет свыше 34 тысяч километров и посетит города от Москвы до Владивостока. Цель акции – противодействие попыткам фальсификации истории и демонстрация успехов и достижений Российской Армии и Флота.

Встретили поезд песнями и танцами, на платформе Казанского вокзала развернули сцену, устроили выставку оружия Казанского высшего танкового командного ордена Жукова, Краснознаменного училища, организовали работу пункта по призыву на контрактную службу, пункт Военторга и полевую кухню.

На платформе Казанского вокзала устроили выставку оружия Казанского высшего танкового командного ордена Жукова, Краснознаменного училища Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В составе поезда был вагон «Этих дней не смолкнет слава» с образцами вооружения и макетами боевой техники времен Великой Отечественной войны. Вагоны с экспозициями, рассказывающими о Сухопутных войсках, Воздушно-десантных войсках, Военно-Морскогом Флоте, Воздушно-космических Силах, Главном военно-политическом управлении ВС РФ, Департаменте культуры Минобороны России, Юнармии и тематический вагон Главного управления кадров: «Военная служба по контракту – выбор сильных».

В начале мероприятия на сцену пригласили Вице-премьера РТ Лейлу Фазлееву, начальника агитационного поезда контр-адмирала Вячеслава Сытника, Героя России Расима Баксикова. Среди почетных гостей – кадеты, суворовцы, волонтеры, жители и гости республики.

Участников мероприятия приветствовала Лейла Фазлеева Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Я с огромным удовольствием приветствую участников замечательного мероприятия в Казани. Я хочу всем пожелать великолепных впечатлений от просмотра. Мы точно с вами знаем, что сила в правде. Я хочу пожелать всем нам самых замечательных дней, замечательного настроения и великолепных впечатлений», – сказала Лейла Фазлеева.

«Хотим не через лекторов, а дать возможность населению России увидеть своими глазами, как выполняются задачи СВО»

«Наш поезд – это задумка Министерства обороны, как ответ на ту информационную войну, которую разворачивают против России СМИ западной Европы и Америки. Мы хотим не через лекторов, не просто через картинки показать, как выполняются задачи специальной военной операции, а предоставить возможность населению 75 городов России увидеть все своими глазами. Мы объехали уже Юг, Дальний Восток, Сибирь, возвращаемся через центральную Россию – Казань у нас стала 60-м городом. После этого мы уходим на Север страны и к 8 мая возвращаемся в Москву», – рассказал заместитель начальника эшелона поезда «Сила в правде» Олег Широков.

Олег Широков: «Наш поезд – это задумка Министерства обороны, как ответ на ту информационную войну, которую разворачивают против России СМИ западной Европы и Америки» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Поезд состоит из девяти вагонов с экспозициями и платформы с боевой техникой.

«14-й и 15-й вагоны посвящены истории – они показывают, каким был немецкий нацизм по своей сущности, по своей природе. Таким же является и украинский нацизм: когда нет возможности противостоять нам на поле боя, они берутся за наших детей и женщин на наших мирных территориях. Также мы показываем, чем мы сражаемся, какими силами и средствами», – отметил Олег Широков.

В экспозиции в том числе представлены современные БПЛА, показано, как ими управляют. В одном из вагонов есть симулятор кабины летчика в которой с помощью VR-очков можно почувствовать себя пилотом.

В экспозиции в том числе представлены современные БПЛА Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Девятый вагон посвящен службе по контракту. От города к городу там постоянно ведется информационная работа с тем, чтобы молодые люди, посещающие этот вагон, могли заключить контракт. В каждом городе заключается по 6-8 контрактов с Министерством обороны Российской Федерации. Представители в этом вагоне курируются Главным управлением кадров Министерства обороны», – поделился заместитель начальника эшелона поезда.

Лекторы поезда – боевые офицеры, сержанты, солдаты. Они рассказывают жителям страны о том, что происходит на СВО.

«Мы привезли на своих платформах подбитую боевую машину пехоты “Бредли”» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Привезли «Бредли», подбитую под Авдеевкой

«Мы слышим очень много лжи – нам говорят, что американская и немецкая техника непобедима. Специально мы привезли на своих платформах подбитую боевую машину пехоты “Бредли”. При чем подбита она была нашими обычными гранатометами. Для этого не нужно было ‘’Искандеры’’ и РСЗО запускать», – рассказал Олег Широков.

О том, как была подбита бронемашина, рассказал боец той самой части, которая ее поразила.

«Эта машина была захвачена на Авдеевском направлении в ноябре 2023 года. Она был подбита гранатометчиком группы центр прямым попаданием в гусеницу, после чего экипаж покинул машину. Благодаря нашим военнослужащим ремонтно-эвакуационной роты, под огнем противника с помощью двух боевых машин эта техника была вывезена из серой зоны. Общий маршрут эвакуации составил более пяти километров, минуя минные поля», – рассказал боец.

О том, как была подбита бронемашина, рассказал боец той самой части, которая ее поразила Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Директор Республиканского Центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тимур Камалетдинов отметил, что такой формат патриотической агитации очень подходит для молодежи.

«Подобная работа очень важна, потому что патриотическое воспитание должно быть в единой комплексной работе, которая охватывала бы не только какую-то единую категорию граждан, но и в целом, начиная с детского сада и заканчивая взрослыми рабочими коллективами. Такой поезд, на мой взгляд, очень хорошая интерактивная форма для работы с молодежью. Они могут сами все посмотреть, потрогать», – поделился Тимур Камалетдинов

Сегодня в районе трех часов дня поезд двинется дальше, по другим городам России.