«Это опасные операции, может лицо перекосить»: как в РКБ из щеки бойца СВО вынули осколок

Эта история произошла с участником СВО из Татарстана. Получив множество тяжелых ранений, боец выжил, сутки пролежал раненный в гараже, командир вывез его оттуда на детской коляске и отправил в госпиталь. Мужчина потерял зрение, а в его щеке засел большой осколок мины. Врачи РКБ провели рискованную операцию и успешно достали осколок.





Врачи РКБ провели рискованную операцию бойцу СВО и успешно достали осколок из лица

Фото: пресс-служба РКБ

«Пока отходили, наехал на подбитый мотоцикл, который был заминирован»

Житель Бугульмы Андрей подписал контракт и ушел на СВО в июле 2024 года. По собственному признанию, уйти на спецоперацию хотел и раньше, но в последние годы работал вахтовым методом на севере вместе с братом – было не до заключения контракта. В июле Андрей серьезно поругался с женой, после чего и принял судьбоносное решение.

«Мы были против, наверное, как и любые родители. Но тут они поругались с супругой, и он подписал контракт. Буквально три дня подготовки, и их уже перебросили на фронт», – рассказал отец бойца.

«За лентой» Андрей получил позывной Электроник и стал механиком-водителем экипажа БМП-3. Его бригада работала на Авдеевском направлении. На шестнадцатом по счету для Электроника боевом задании несколько экипажей брали лесополосу. На то задание Андрея отправили, можно сказать, случайно – товарищ заболел, пришлось подменить.

«Мы уже выполнили задание, отходили назад. Уже около гаража нас накрыли три FPV-дрона. Пока отходили, дернул руль в сторону и наехал на подбитый мотоцикл, который оказался заминирован», – вспоминает боец.

Машина подорвалась на мине и перевернулась. Командир и наводчик не пострадали. Андрею оторвало палец на ноге, сожгло стопу, он потерял один глаз, второй перестал видеть. По словам Электроника, он кое-как выбрался из «бэхи», сполз на гусеницы. В тот момент противник начал добивать бойца «кассетами».

«Я успел спрятаться под бетонной плитой и ждал, пока утихнут удары. Постоянно летели осколки. Когда все закончилось, за мной прибежал командир, но эвакуировать меня в одиночку не смог, ушел за товарищами. Сутки я провел в гараже – не было возможности меня переправить. На следующий день командир нашел старую детскую коляску, срезал весь верх, погрузил меня в коляску, и два километра меня везли до Желанного. Оттуда уже на машине довезли до Авдеевки и передали медикам», – вспоминает Андрей.

Врачи достали из щеки Андрея осколок размером примерно 3 на 4 сантиметра Фото: пресс-служба РКБ

«Осколок убрали – такие операции опасны, можно задеть лицевой нерв, который рядом»

Первую помощь бойцу оказали медики в Авдеевке, после чего увезли в госпиталь в Луганск, оттуда перевели в Донецк, потом – в Ростов, оттуда – в Санкт-Петербург.

«Мне залечили ожоги и вытащили множество осколков из головы. Это был первый этап. Осколки, которые оставались в лице, оставили на второй этап – плановый. Андрей вернулся домой в Бугульму, и сразу же воспалилась щека, рот почти не открывался – настолько большой была опухоль», – рассказывает Электроник.

Отец привез Андрея в приемный покой РКБ Татарстана.

«Пациенту сделали краниопластику, удалили осколок, восстановили жевательную функцию, убрали болевой синдром. Такие операции опасны тем, что можно задеть лицевой нерв, который проходит рядом. Тогда может исказиться все лицо и качество жизни ухудшится. В нашем случае все прошло по плану», — рассказал челюстно-лицевой хирург РКБ Райнур Мухаметзянов.

Врачи достали из щеки Андрея осколок размером примерно 3 на 4 сантиметра. Все прошло успешно, и уже через несколько дней мужчину выписали домой. В ближайшее время Электроник планирует восстановить зрение – специалисты из Уфы обнадежили, что один глаз все-таки будет видеть.

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А недавно Андрей узнал от командира, что все экипажи, которые уходили на то же задание с экипажем Электроника, погибли. Он, его командир и наводчик – единственные уцелевшие. К слову, супруга, узнав, что муж ослеп, рассталась с ним. Но Андрей не унывает, говорит, что у него есть пятилетний сын, а значит, есть для кого жить.