«Это они из зависти»: имам мечети «Туган авылым» ответил на критику «дорогих» ифтаров

Нурулла хазрат Зиннатуллин

Фото: intertat.tatar

Часть наших сограждан критикует подобные мероприятия в соцсетях, выражая недовольство тем, что на них не приглашаются малоимущие, или условием приходить по определенной форме одежды. Насколько уместно с точки зрения ислама рекламировать и выставлять на всеобщее обозрение «дорогие» ифтары, зная, что многие на них просто не попадут? Мы связались с имам-хатыбом мечети «Туган авылым» Нуруллой хазратом Зиннатуллиным, чтобы услышать мнение представителя духовенства по этой теме.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Люди собираются в своем кругу, не вижу в этом никакой проблемы»

– Нурулла хазрат, нередко ифтары проходят в престижных ресторанах. У людей возникает закономерный вопрос: почему на ифтар приглашают богатых, а не нуждающихся? Как бы вы на него ответили?

– Ифтары проводятся для всех.

– Речь идет о тех, что проходят в пафосных местах типа «Корстона».

– Если у нуждающихся есть желание поесть, они могут пойти в любую мечеть. У нас в каждой мечети проходят ифтары, вход бесплатный. Если люди считают, что всех нуждающихся надо пригласить в «Корстон», – так не получится. Бизнесмены проводят ифтары для своих партнеров, зовут знакомых и обсуждают деловые вопросы. Кто-то еще где-то собирается в своем кругу, и я не вижу здесь никакой проблемы. Если честно, я не понимаю этой критики.

– Они считают, что благотворительный ужин должен быть все-таки для тех, кто действительно в этом нуждается.

– Думаю, критикуют из-за зависти. Как ты можешь сказать богатому человеку: пусти-ка меня к себе домой и покорми? Если человек организовал это мероприятие, значит, позвал тех, кого хочет позвать. Критикуют не потому, что они голодные, а из зависти, что собирается определенный круг людей, в который они не могут попасть.

В этом году во всех мечетях график забит. Богатые люди приходят с желанием организовать ифтар, а им говорят – у нас уже все дни заняты. Понимаете, насколько активно наши состоятельные мусульмане жертвуют нуждающимся? Любой желающий может прийти и поесть в мечети. Поэтому, считаю, тут нет места критике. На ифтары в ресторанах люди приглашают тех, с кем хотят общаться. Он уже выполнил свой долг – оплатил ифтар в мечети, ну и оставь его в покое, пусть спокойно пообщается и поест в кругу друзей.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Если они желают показать, что соблюдают пост, то сами себе же уменьшают вознаграждение»

– Что скажете по поводу дресс-кода?

– Это не вопрос религии. Такое условие продиктовано спецификой мероприятия, потому что оно связано с показом дизайнерской мусульманской одежды. Это их идея, которую они таким образом воплощают.

– То есть это не противоречит религии?

– Нет.

– Еще один повод для недовольства – афиширование ифтаров в дорогих ресторанах. Зачастую в соцсетях выкладываются фотографии с богатым угощением. Противники этого говорят: «Пусть проводят ифтары для довольства Аллаха, а не напоказ». Они правы или как?

– Это зависит от их намерения. Мы не можем заглянуть в их души. Нет ничего плохого в том, что люди показывают, как проходит ифтар в месяц Рамазан. А если они желают показать, что соблюдают пост, то сами себе же уменьшают вознаграждение. Здесь человек уже сам решает.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В мечетях на ифтар приходят пенсионеры и сметают еду в свои сумки»

– Можно ли считать, что, рассказывая о прошедших ифтарах, они занимаются дагватом (распространением религии, – прим. Т-и)?

– Конечно, это дагват. Дагват так и происходит. Человеку свойственно идти за кем-то, делать то, что делают другие. Может оказаться так, что человек увидел, как другие ходят на ифтары, и ему тоже захотелось пойти. Таким образом он может прийти в религию. Поэтому я считаю, что это можно рассматривать как часть дагвата. Здесь больше плюсов, чем минусов.

– То есть в целом вы не согласны с мнением, что богатые выставляют свое богатство напоказ, «с жиру бесятся», что такая роскошь не оправдана?

– А как с этим согласиться? Они собрались на ифтар, едят-пьют, как делают все постящиеся мусульмане. Знаете, критикующие пусть обратят внимание на другие вещи. В мечетях на ифтар приходят пенсионеры, люди старшего возраста – и еще до того, как все приступят к ужину, собирают со стола еду. Просто сметают со стола в свои сумки. Ладно бы еще только со своего стола – забирают с других столов. И уходят с полными сумками. Почему «нуждающиеся» этого не видят? Критиковать богатых могут, а обличать вот такое поведение, призвать к порядку – нет, этого они «не замечают».

Эта критика происходит не из добрых побуждений, она делается из зависти, со злости. Ничего хорошего это не принесет. Если ты добрый человек, сделай что-то доброе и радуйся хорошим поступкам других. На этих ифтарах нет чего-то недозволенного, это не какие-то алкогольные застолья, там едят халяльную пищу, общаются на достойные темы. Как это можно критиковать – я не понимаю.

Intertat.tatar; перевод с татарского