«Это огромные инвестиционные проекты»: Минниханов запустил ряд производств в Нижнекамске

Сразу по прибытии в Нижнекамск Рустам Минниханов посетил производственную площадку «ТАНЕКО». Здесь состоялась церемония запуска установок каталитического крекинга, производства водорода и масел.

В своем выступлении Президент Татарстана отметил, что построенный компанией «Татнефть» комплекс «ТАНЕКО» продолжает активно развиваться, вводить в строй новые высокотехнологичные производства.

«Сегодня мы запускаем три установки с общим объемом инвестиций более 31 млрд рублей. Это огромные инвестиционные проекты, которые значительно улучшат экономику комплекса „ТАНЕКО“», — сказал Минниханов во время запуска производства.

Руководитель республики напомнил, что первая установка комплекса была запущена в 2010 году, с тех пор на производственной площадке ввели в строй еще 21 установку. Проектная мощность комплекса по переработке нефти выросла до 15 млн тонн в год.

«Сегодня „ТАНЕКО“ — современнейший завод мирового уровня. Это огромный труд команды „Татнефть“, строителей, проектировщиков, ученых, технологов», — подчеркнул Президент РТ.

При возведении новых установок «Татнефть» использовала преимущественно оборудование отечественного производства. Заказами были обеспечены заводы в двадцати городах России — в Казани, Бугульме, Санкт-Петербурге, Уфе, Ижевске, Волгограде, Екатеринбурге, Таганроге и др.

Генеральный директор нефтяной компании Наиль Маганов в свою очередь поблагодарил руководство республики за поддержку в реализации новых проектов. «Все это создает уверенность в будущем, способствует повышению устойчивости всей нашей компании и страны в целом. Впереди у нас еще много трудовых побед», — сказал Маганов. Он уточнил, что в этом году планируется открыть еще четыре новых производства.

Строительство установки каталитического крекинга началось на «ТАНЕКО» в 2017 году. Объем капитальных вложений составил 21,1 млрд рублей. Ввод установки в эксплуатацию позволит увеличить производство автомобильных бензинов на 545 тыс. тонн в год — до 1,6 млн тонн в год; производство дизельного топлива на 200 тыс. тонн в год — до 5,8 млн тонн в год; выход светлых нефтепродуктов — с 80% до 85%.

Установку для производства водорода начали строить в 2018 году, объем капитальных вложений составил 9,5 млрд рублей. С запуском установки у «ТАНЕКО» появилась возможность максимально загрузить уже существующие мощности комплекса в части гидроочистки выпускаемого топлива. Дополнительно на установке получают пар высокого давления, поступающий в сети предприятия.

Затем Президент Татарстана посетил территорию завода «Нижнекамскнефтехим», где прошло открытие производства синтетических каучуков пятого поколения (ДССК) мощностью 60 тыс. тонн в год и термоэластопластов (ТЭП), которые используются в качестве добавок к асфальтобетонному покрытию и кровельным материалам.

«Производство ДССК — это современнейшее предприятие, в котором нуждаются все производители автомобильных шин. Конечно, этот объект был возможен только при высоком научно-техническом потенциале и возможностях „Нижнекамскнефтехима“», — отметил Рустам Минниханов.

Объем инвестиций в проект составил 11,3 млрд рублей. Полученный нефтехимиками новый синтетический каучук имеет привлекательные свойства для производителей шин. Он позволяет увеличить срок службы автопокрышек, обеспечить лучшее сцепление с мокрой, обледенелой дорогой.

В церемонии запуска производств также приняли участие генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, гендиректор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин. На производственной площадке гостям продемонстрировали образцы антисептика, разработанного специалистами «Нижнекамскнефтехима», который активно используется на предприятии для собственных нужд. Кроме этого, присутствующие смогли ознакомиться с работой фандомата, предназначенного для утилизации пластиковых отходов. Производство ДССК на «Нижнекамскнефтехиме» стало одним из первых, где установили такое оборудование. В будущем фандоматы установят и в других подразделениях компании.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня принимает участие в торжествах по случаю Дня химика в Нижнекамске. Главной площадкой торжеств станет ледовый дворец «Нефтехим Арена», где пройдет праздничный концерт и церемония награждения отличившихся работников нефтехимических производств.