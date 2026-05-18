«Это огромное горе»: Хинштейн сообщил о гибели женщины из-за удара БПЛА

Из-за удара вражеского БПЛА в Курской области погибла 68-летняя женщина. Об этом сообщил Александр Хинштейн. Трагедия произошла в селе Марково Глушковского района.

«Противник атаковал частный дом, в огороде которого находились мирные люди. В результате удара одна из женщин получила слишком тяжелые ранения. К глубокой скорби, она скончалась. Приношу соболезнования родным и близким. Это огромное горе», – написал губернатор региона в «Макс».

В результате атаки украинского беспилотника пострадали еще два человека – 57-летняя женщина и 62-летний мужчина. Женщина получила проникающее ранение груди, живота, у ее мужа – проникающее осколочное ранение головы. Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

«В самое ближайшее время их доставят в Курск. Врачи приложат все возможные усилия, чтобы их спасти», – заверил Хинштейн.