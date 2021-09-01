«Вырастут настоящие защитники Родины»: первые кадеты Следкома РФ в Казани приняли присягу

В Казанской Ратуше состоялась церемония принятия клятвы новоиспеченными кадетами открывшихся в этом году первых в республике классов Следкома РФ. Как это было – в репортаже ИА «Татар-информ».

58 десятиклассников сегодня стали кадетами Следственного комитета России

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В Казани 58 десятиклассников сегодня стали кадетами Следственного комитета России. Церемония присяги состоялась в здании Казанской Ратуши. Новоиспеченные кадеты поклялись дорожить новым званием, не предавать товарищей, быть патриотами и готовить себя к защите Отечества.



На мероприятии присутствовали родные и близкие школьников, а также офицеры СКР во главе с руководителем Следкома по РТ Валерием Липским, вице-премьер республики Лейла Фазлеева, министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин и мэр Казани Ильсур Метшин.

«Мы надеемся, что из вас, дорогие ребята, вырастут настоящие защитники Родины. Неважно, что не все из вас выберут работу в Следственном комитете или правоохранительных органах. Та закалка, то образование, то умение дружить, соблюдать дисциплину и быть внимательным к проблемам других останутся с вами на всю жизнь», – обратился к школьникам Метшин.

На мероприятии присутствовали Ильсур Хадиуллин, Лейла Фазлеева и Ильсур Метшин Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Он отметил, что патриотическое воспитание молодого поколения страны – очень важная и трудная задача. Открытие в Казани первых в республике кадетских классов Следственного комитета России поможет школьникам приобщиться к истории и культуре Родины в целом и родного края в частности.

В профильных классах кадеты будут углубленно изучать историю, право и обществознание. Кроме того, их ждут практические занятия, выезды в лаборатории СК, изучение основ криминалистики и многое другое.

Они пройдут обучение по дополнительной общеобразовательной программе по основам госслужбы в Следственном комитете РФ. Кроме того, сотрудники следственного управления будут проводить с ними специальные занятия, посвящая в детали работы следователя и организовывая досуг ребят. По окончании школы они получат льготы при поступлении в образовательные учреждения СК России.

Новоиспеченные кадеты поклялись дорожить новым званием, не предавать товарищей и быть патриотами Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Валерий Липский, выступая на церемонии присяги, поблагодарил власти Татарстана и Казани за содействие в организации кадетских классов. Отметим, что первые профильные классы для подготовки будущих сотрудников СК открылись в Казани лишь в этом учебном году – в школах № 140 и 169. В них будут учиться 58 школьников из 10 классов.

«Пусть этот год станет для вас отправной точкой на пути к важным свершениям и достижениям в учебе. Желаю вам настойчиво овладевать знаниями, добиваться важных жизненных целей, совершенствовать навыки и умения, становиться сильнее. Всегда повышайте свой образовательный уровень, и всё у вас получится. Знания и отношение к делу будут залогом успехов на пути к достижению намеченных целей», – поздравил всех собравшихся в Ратуше учеников с Днем знаний Липский.

Валерий Липский поздравил всех собравшихся в Ратуше учеников с Днем знаний Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Сами школьники выглядели немного взволнованно. Они облачились в специальную парадную форму кадетов, украсили ее аксельбантами, надели белые перчатки – этот ритуал школьники проделали впервые в жизни.

«У меня настоящая семья военных. Мой папа, дедушка, прадедушка – все были военными. Надеюсь, поступление в кадетский класс поможет мне с выбором будущей профессии. Стать кадетом – это огромная честь для меня», – рассказала ученица 10 «А» класса 140-й школы София Горбачева.

Сами школьники выглядели немного взволнованно Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Поздравить с таким важным шагом новоиспеченных кадетов пришли их родные и близкие.

«Сын сначала сомневался, но теперь я вижу, как он гордо носит форму, как ему все нравится. Не знаю, свяжет ли он свою жизнь с этой профессией, но уверена, что полученные знания пригодятся ему в любой сфере жизни», – поделилась мама одного из мальчиков Альфия Солдатенкова.



После завершения торжественной церемонии принятия клятвы для кадетов был организован праздничный концерт. На память о сегодняшнем дне им вручили часы с символикой СКР.