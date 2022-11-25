«Это одна большая семья»: dance-show «Ассорти» празднует свое 30-летие

Фото предоставлено пресс-службой dance-show "Ассорти"

Во Дворце культуры имени Саид-Галиева в Казани состоялся юбилейный творческий вечер dance-show «Ассорти». Концертная программа была приурочена к 30-летию коллектива.

Здесь воспитанники студии современных спортивных эстрадных танцев продемонстрировали все направления, которые практикуются в студии – от хип-хопа и хауса до брейкинга и акробатики. Только в этот вечер на сцену вышли около ста участников группы.

Сегодня коллектив является признанным танцевальным брендом не только на уровне Советского района Казани, но мира. Его участники занимают призовые места на ведущих фестивалях и конкурсах, завоевывая авторитет на мировой танцевальной арене. Сейчас взятую планку держит уже десятый состав коллектива.

«Дэнс-шоу “Ассорти” является одним из ярчайших бриллиантов в короне под названием фестивальное движение “Созвездие-Йолдызлык”. Причем этим украшением оно стало буквально с зарождения проекта. Этот коллектив является памятником великому труду педагога дополнительного образования», – поделился генеральный продюсер фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», заслуженный деятель искусств Татарстана и Крыма Дмитрий Туманов.

Фото предоставлено пресс-службой dance-show "Ассорти"

А в далеком 1991 году все начиналось с обыкновенного кружка эстрадных танцев, созданного по инициативе заслуженного работника культуры РТ Юлии Цветковой, ныне руководителя студии современных спортивных эстрадных танцев и дэнс-шоу «Ассорти».

«Это сейчас каждый танцует хип-хоп и хаус. Когда же начинали мы, современные направления для россиян были в новинку. Тогда хотелось, чтобы в нашей разнообразной республике были представлены не только народные, но и современные танцевальные искания. Однако мы не забываем о своих корнях и стараемся интегрировать в современные направления национальный колорит. Пожалуй, в этом и состоит наша уникальность», – отметила сама Цветкова.

Сейчас «Ассорти» остается центром притяжения детей и молодежи Советского района города. Многие его выпускники, пройдя школу «Ассорти», приводят на занятия уже своих детей, а некоторые из них возвращаются в родной коллектив в качестве педагогов.

«Здесь выросло не одно поколение профессионалов. Приятно видеть то, что и педагоги, и родители, и дети – это одна большая семья. Здесь практикуется преемственность поколений: сами воспитанники вернулись в коллектив уже в качестве педагогов и передают свой опыт подрастающему поколению. Сложно переоценить важность того, что истинные ценности и правильные ориентиры расставляются такими же молодыми ребятами, которые с новым поколением говорят на одном языке», – уверена первый заместитель председателя Комитета по делам детей и молодежи Светлана Миронова.

Фото предоставлено пресс-службой dance-show "Ассорти"

Сегодня в студии воспитывается уже десятый состав. Здесь обучаются дети от 3 лет до 21 года. Пятилетняя структура программы предполагает постепенное расширение знаний и развитие умений и навыков учащихся. Но, пожалуй, самая важная составляющая движения – это его социальная направленность.

«Любое художественное эстетическое направление является неотъемлемой частью воспитания детей. Юлия Анатольевна имеет бесценный дар заинтересовывать танцем самых разных детей. Не все знают, что весомая часть коллектива состоит из детей, воспитывающихся в не самых благополучных семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для них студия становится домом. Уберегая их от влияния “улицы”, Юлия Анатольевна показывает и дает возможность для них пойти по другому, правильному пути», – рассказала главный специалист отдела образования, курирующего вопросы воспитания, Марина Подагова.

Она подчеркнула, что исполнительная власть города в свою очередь поддерживает это начинание. Дэнс-шоу «Ассорти» – один из немногих коллективов, который становится украшением любого важного события города – будь то праздник или встреча важных персон. «Если мы встречаем первые лица, значит, на танцевальной площадке обязательно будет дэнс-шоу “Ассорти”», – резюмировала она.