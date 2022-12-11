Аликбер Аликберов: «Российские исламские просветители первыми высказали прорывные идеи»

Как развивается современное исламское образование в России? Почему дата принятия ислама Волжской Булгарией является важнейшим событием в отечественной истории? Об этом и другом в интервью «Миллиард.Татар» директора Института востоковедения РАН, доктора исторических наук Аликбера Аликберова.

Аликбер Аликберов: «Мне кажется, что такого этапа бурного развития исламской традиции, которая имеет глубокие исторические корни, история не знала»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарский ислам, как и татарских ученых, знают за границей»

– Аликбер Калабекович, как в современной России происходит развитие ислама?

– На данный момент весьма успешно реализуется программа содействия отечественному исламскому образованию. Я знаю, что эта программа реализуется и в ней активно принимают участие КФУ и Дагестанский государственный университет, а также исламские учебные заведения в Чечне и Ингушетии. В Татарстане данная программа реализуется при активном участии Российского исламского института, а также Болгарской исламской академии. Мне кажется, что такого этапа бурного развития исламской традиции, которая имеет глубокие исторические корни, история не знала. Разве что до революции, когда исламская традиция была на подъеме. Сейчас тоже идет бурное развитие, но сейчас ситуация, когда мы сравниваем с тем, что было, а был очень низкий уровень развития исламской традиции после распада СССР.

Сейчас мы анализируем период советского ислама. В Государственном архиве огромное количество исторических документов, связанных с исламом в СССР, и мы будем их издавать, чтобы увидеть, как ислам развивался в тот исторический период. То, что сейчас происходит, я бы назвал новым этапом развития ислама.

– В чем специфика диалога с исламскими странами у Республики Татарстан и республик Северного Кавказа?

– Мусульманские регионы России очень по-разному выстраивают свою внешнюю политику, потому что имидж Татарстана, имидж Чечни или Дагестана – это совершенно разные вещи. Татарстан на данный момент представляется как технологичный и инновационный регион, где проживает татарский народ. Помимо этого, татары – это второй по численности народ Российской Федерации. Татарский ислам, как и татарских ученых, знают за границей. Я имею в виду не только территорию современной Республики Татарстан, а всего региона Урало-Поволжья, но основная часть известных ученых имеет именно татарское происхождение.

На Северном Кавказе коммуникация идет другого рода. Например, я знаю, что Чечня помогала восстанавливать культурные объекты в Сирии. Помимо этого, они построили мечеть в сирийском городе Хомсе, когда еще были бои с террористами. Чеченцы работали на территории Сирии в достаточно опасной обстановке.

Я недавно ездил в Марокко, где представлял Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую возглавляет Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В Марокко было понятно, что с международной стороны проявляется большое внимание к российскому исламу и к деятельности данной группы в исламском мире.

«Татарстан на данный момент представляется как технологичный и инновационный регион, где проживает татарский народ» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы являемся серьезным и узнаваемым брендом»

– В чем специфика данного формата работы и почему он удачный?

– Специфика заключается в том, что одна организация выступает как хаб, через который проходят практически все наши институты, как, например, академические. Мы оказываем поддержку международной деятельности группы, потому что это фасад. Когда имеется множество разных центров и мы выступаем разрозненно, то их сложно запомнить. Когда мы выступаем как консолидированная сила в рамках одного направления, то мы являемся серьезным и узнаваемым брендом, к которому, разумеется, совершенно иное отношение. Также деятельность данного формата эффективна тем, что ведется коллективная работа, которая видна и которая более ощутима.

– Как развивается современное исламское общество в России и на постсоветском пространстве?

– В России реализуется большая программа по поддержке исламского образования. Помимо этого, реализуется образовательная программа в рамках Болгарской исламской академии. Эти два трека на данный момент являются основными, ведь они подняли уровень исламского образования в исламских учебных заведениях на новый уровень. Безусловно, то, что было, и то, что стало, является большим прогрессом.

Во-первых, за эти годы исламское образование получило очень хорошие учебники по разным исламским дисциплинам, которых раньше не было во многих образовательных учреждениях. Во-вторых, появился большой пласт литературы, которую можно использовать как дополнение в образовательном процессе; появились хрестоматии, где в достаточно понятной форме изложена образовательная информация. В-третьих, в рамках поддержки образовательных программ проходит повышение квалификации преподавателей в исламских учебных заведениях через курсы профессиональной подготовки.

Помимо этого, мы видим, что издаются журналы, которые рецензируются ВАК. Сегодня теология получила статус научной дисциплины. В связи с этим можно готовить докторов наук, которые смогут защищать свои диссертации по направлению «теология». В связи с этим доктора ВАКовской теологии смогут работать в светских университетах, что раньше было запрещено.

«Мы и идем к полицентричному миру, потому что это более надежная конструкция»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Однополярный мир – это как стоять на одной ноге»

– Какая архитектура безопасности может быть сформирована на Ближнем Востоке при участии России?

– Мне кажется, что сегодня мы выступаем в качестве альтернативного Запада и альтернативного центра влияния. При этих условиях мы, конечно, будем отстаивать не только свой собственный суверенитет, но и суверенитет наших союзников, которые нас поддерживают и понимают. Эти новые альянсы складываются, хотим мы того или нет, но они будут усиливаться. Все это происходит в рамках глобальной безопасности, потому что однополярный мир – он ущербен по своему определению и он очень неустойчив. Однополярный мир – это как стоять на одной ноге. На двух ногах стоять гораздо легче. Поэтому мы и идем к полицентричному миру, потому что это более надежная конструкция.

На сегодняшний день мы бросили вызов самопровозглашенному глобальному лидеру. Мне кажется, что данная стратегия правильна и мы на правильном пути, потому что в противном случае мы будем обречены на подчинение и работу во вред нашим национальным интересам, как это происходит, например, в Германии. На сегодняшний день немцы отказались от выгодного российского газа и вынуждены во много раз больше переплачивать американцам. Мы не хотим в угоду американцам рисковать и жертвовать своим благополучием и национальными интересами.

– Что может исламскому миру предложить российский ислам?

– В российском исламе имеется множество глубоких и передовых идей. Когда в XIX в России началась индустриализация, то в арабском мире подобные процессы не проходили. Поэтому появилось множество деятелей, как Гаспринский, Баруди, Марджани, которые думали о развитии и просвещении. В первую очередь я имею в виду просветителей, потому что именно через них открываются врата в интеллектуальный мир. Российские исламские просветители проложили путь к потребностям индустриального общества. На мой взгляд, самая главная их заслуга заключается в том, что именно они первыми высказали новые прорывные идеи.

«Дата принятия ислама Волжской Булгарией имеет символическое значение, потому что это дата принятия ислама государством, которое находилось на территории России» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я всегда стараюсь верить в лучшее»

– Как вы думаете, какое будущее будет у исламского мира в контексте современных событий?

– Я всегда стараюсь верить в лучшее. Сейчас мы говорим о российской цивилизации как о месте расположения различных народов. Российская цивилизация, если воспринимать ее не в этническом смысле, а в более широком понимании, то она выходит за пределы территории России. Российская цивилизация – это все те люди, которые разделяют с нами наши общие ценности, которые для нас являются важными. В контексте этого происходит защита фундаментальных вещей и положений, которые, к сожалению, в некоторых регионах мира теряют актуальность.

– 2022 год прошел под знаком даты принятия ислама Волжской Булгарией. Вы и ваш институт активно принимали участие в мероприятиях, связанных с этим событием. Почему эта дата важна для России?

– Эта дата имеет символическое значение, потому что это дата принятия ислама государством, которое находилось на территории России. Эта территория, но уже в составе России, сейчас является одним из центров исламского возрождения. Это очень символично, что хан Алмуш принял ислам 1100 лет назад, и то, что Минтимер Шарипович об этом позаботился и начал об этом говорить, когда он был Президентом Республики Татарстан. Когда пришел новый Президент, он продолжил это начинание, и они сумели это реализовать. Все это символично, потому что это было заложено предками. Если мы говорим о традиции, то традиции – это всегда поддержка и опора на корни. Если у дерева вырвать корни, то дерево упадет.

Владислав Безменов, «Миллиард.Татар»

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»