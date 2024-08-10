«Это очень правильно с точки зрения жизни»: как в Казани отмечали День физкультурника

День физкультурника – праздник для всех желающих

День физкультурника официально отмечается в нашей стране с 1939 года и еще с тех довоенных времен заслужил репутацию одного из самых массовых в стране. В наше время он стал элементом реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Приходится праздник на вторую субботу августа, и его мероприятия, конечно, открыты для всех желающих, а не только для «физкультурников».

С погодой, однако, всем желающим сегодня в Казани не повезло – с утра зарядил дождь, и участникам мероприятия пришлось заниматься спортом в не самых комфортных условиях. Но на то это и День физкультурника, чтобы состояться при любой погоде, как писали когда-то на футбольных афишах.

Спортивная программа праздника началась в 8:00, а в 12:00 состоялась торжественная церемония открытия. Аудитории предложили выполнить нормативы ГТО и пробежать Семейную эстафету, приуроченную к Году семьи. Затем состялись показательные выступления спортивных школ Казани и турниры по разным видам спорта.

На мероприятии в Казани присутствовали как профессиональные спортсмены, так и обычные люди, которые ведут здоровый образ жизни. Среди пришедших были замечены министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов и заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев.

Министры готовы к труду и обороне!

Все трое сдавали нормативы ГТО вместе со всеми остальными спортсменами и любителями. Ильдар Садриев отметил, что День физкультурника является хорошей проверкой для него и его коллег, и добавил, что многие из коллектива Минспорта тоже пришли сдавать нормы ГТО.

«Я считаю, это очень правильно с точки зрения жизни», – сказал Сергей Иванов журналистам и добавил, что занимается спортом почти каждый день, потому что это «очень полезно для организма». По мнению Иванова, нужно всегда держать себя в форме, так как главный ресурс любого человека сегодня – энергия, от наличия которой зависит физическая и ментальная активность.

«Каждый человек должен делать это не ради значка, он должен быть постоянно в форме», - пояснил он.

Сергей Иванов: «Каждый человек должен делать это не ради значка [ГТО]»

Ринат Садыков поддержал эти слова. «Я глубоко убежден, что здоровый образ жизни продлевает ее», – констатировал он и рассказал, что готовился к сдаче нормативов на протяжении месяца с помощью ежедневной зарядки и упражнений.

Ильдар Садриев сообщил, что в Татарстане делается все, чтобы у жителей республики были условия для занятий физкультурой и спортом.

«Мы очень рады, что количество жителей нашей республики, которые ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом, становится больше из года в год. Счастлив такому количеству гостей праздника, потому что он общий для всех. Кроме того, на нем представлены наши федерации и спортивные школы», – сказал он журналистам.

Ринат Садыков: «Готовился к сдаче нормативов на протяжении месяца»

Евгения Тарасова открыла праздник

Чемпионка Европы и серебряный призер Олимпиады по фигурному катанию Евгения Тарасова провела разминку в преддверии церемонии открытия Дня физкультурника. Посетители праздника встретили именитую спортсменку аплодисментами.

После разминки состоялись, помимо Семейной эстафеты, соревнования по перетягиванию каната и автограф-сессия профессиональных клубов. Среди видов спорта на празднике были представлены пляжный волейбол, фиджитал-баскетбол и флорбол. На центральной зоне перед сценой прошли сайклинг-марафон и соревнования по силовому экстриму.

Евгению Тарасову, проводившую разминку для всех пришедших, встретили аплодисментами

Председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов поблагодарил всех, кто пришел поучаствовать в мероприятии, отметив что все вместе они делают Казань спортивной столицей России.

Празднование Дня физкультурника прошло сегодня также в других городах и районах Республики Татарстан.

Артур Гизатуллин

© Фотографии Салавата Камалетдинова / «Татар-информ»