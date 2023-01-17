«Это невозможно»: Нарышкин ответил на заявления Киева о намерениях «вернуть» Крым

Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин прокомментировал заявления Киева о намерениях работать над «возвращением Крыма».

«Это невозможно», – сказал собеседник ТАСС.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти полуострова провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором приняли участие более 80% имевших право голоса. За вхождение в состав РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. В марте 2014 года Президент Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Однако Киев отказался признавать Крым частью РФ.