«Это невозможно». Эксперт Перенджиев о желании Японии заключить мирный договор с Россией

Военный политолог Александр Перенджиев считает, что территориальные претензии Японии не дадут заключить мирный договор с Россией.

До этого премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что его страна хочет решить «территориальные проблемы» и заключить мирное соглашение с РФ. Со слов японского политика, отношения между Москвой и Токио находятся в «тяжелом состоянии», но власти Японии стремятся договориться.

«С учетом территориальных претензий Японии к России это невозможно. При тех условиях, которые нам навязывает официальный Токио, мы такой договор не подпишем. Самое интересное, что правительство Японии об этом знает, так как Россия неоднократно доводила эту информацию до японской стороны», — цитирует эксперта «Инфо24».

Он отметил, что каждое новое правительство Японии обещает «помириться» с Россией, но по факту политики лишь хотят улучшить свой имидж у японцев.